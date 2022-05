Alessandro Gassmann in un film di Bille August tratto da "Tu, mio" di Erri De Luca

News Cinema

Tom Hollander, Daisy Jacob e Alessandro Gassmann saranno i protagonisti al cinema di Me, You, dal romanzo di formazione di Erri De Luca, "Tu, mio". La regia è di Bille August.

Bille August, regista danese che ha vinto due volte la Palma d'oro al festival di Cannes (nel 1988 con Pelle alla conquista del mondo, che vinse anche l'Oscar per il miglior film straniero e nel 1992 per Con le migliori intenzioni, dirigerà un altro adattamento letterario, ma stavolta di uno dei nostri maggiori scrittori. Porterà infatti al cinema "Tu, mio", romanzo di formazione di Erri De Luca pubblicato nel 1998 e ambientato sull'isola di Ischia e a Capri, e tra i protagonisti c'è anche Alessandro Gassmann.

Tu, mio: il cast e la storia

Al fianco di Alessandro Gassmann nel film You, Me, diretto da Bille August, ci saranno Tom Hollander e Daisy Jacob (Vanity Fair). Le riprese inizieranno ad Ischia questo autunno. La storia è ambientata negli anni Cinquanta, quando il sedicenne londinese Marco arriva in vacanza in Italia col padre Edward (Hollander). Presto si trova ad accompagnare il pescatore Nicola (Gassmann) nelle sue uscite nella baia di Napoli. Per Marco, che è stato condannato alla disciplina di un collegio inglese, le acque tranquille e le storie di guerra di Nicola sono una benedetta distrazione dalla vita consueta, specialmente quando incontra la ventenne Caia (Jacob) e se ne innamora. Quando scopre che la ragazza è riuscita per un pelo a sfuggire al campo di concentramento quando suo padre l'ha gettata giù dal treno, nasce in lui un desiderio di vendetta.

L'adattamento del romanzo è di Greg Latter. Sulla storia, August ha dichiarato:

Tu, mio è forse una delle storie più belle mai raccontate sull'amore innocente e la purezza. Su un ragazzo inglese che si innamora di una ragazza nella romantica isola di Ischia in epoca post-bellica. Due persone condividono un passato drammatico che le lega a un più profondo livello spirituale. Il film parla del primo vero amore che tutti ricordiamo e non dimentichiamo mai, durante una vacanza estiva nelle affascinanti ambientazioni italiane.