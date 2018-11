James Cameron e Tom Cruise volevano girare un film nello spazio... letteralmente

Se vi parliamo di James Cameron e Tom Cruise che pensano di fare un film insieme ambientato nello spazio, forse non rimanete troppo sorpresi. Qui sta l'errore: a girare un film ambientato nello spazio son bravi tutti, chi ama le "missioni impossibili" lo gira nello spazio sul serio! A quanto pare per un periodo Cameron avrebbe sul serio accarezzato un'idea del genere. Lo ha raccontato in una lunga intervista nell'Empire Magazine di questo mese. Ecco una delle sue dichiarazioni:

“Ho parlato sul serio con Cruise di un film spaziale da girare nello spazio, circa 15 anni fa. Avevo un contratto con i Russi nel 2000 per andare nella Stazione Spaziale Internazionale e girare lì un documentario d'alta qualità in 3D. Ho pensato: cazzo ragazzi, dovremmo fare proprio un film di fiction. Gli ho detto: "Tom, tu e io, ci prendiamo due posti sulla Soyuz, solo che qualcuno dovrà istruirci per diventare tecnici specializzati." Tom mi fa: "Nessun problema, faccio il corso". Avevamo delle idee per la storia, ma era tutto ancora a grandi linee."

Che dire? Si può prendere in giro Cameron e Cruise per la loro dedizione alla causa che a volte sembra quasi un'autoparodia, ma sono sempre ammirevoli due persone che mantengono una tale voglia di sfida in un contesto hollywoodiano dai grandi budget spesso rigido. Probabilmente il film spaziale nello spazio non sarà mai realizzato, in compenso Tom si sta rimettendo alla prova con Top Gun: Maverick, mentre James sta lavorando allo stesso tempo sulla post-produzione di Avatar 2 e Avatar 3. Nessuno li può fermare.