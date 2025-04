James Cameron e l'IA: "Non si tratta di dimezzare il personale, ma di raddoppiare la velocità"

News Cinema

Entrato mesi fa nel consiglio di amministrazione di Stability AI, il regista James Cameron, al lavoro su Avatar 3: Fire and Ash, spiega come l'Intelligenza Artificiale dovrebbe essere messa al servizio del cinema ricco di effetti visivi, che ama da sempre.

Contrariamente ad altri colleghi, James Cameron ha abbracciato l'Intelligenza Artificiale, entrando addirittura nel consiglio di amministrazione di Stability AI l'anno scorso. Già al momento dichiarò di non avere la minima intenzione di favorire il dominio della macchina sull'essere umano, ma al contrario di capire al più presto possibile come si possa mettere al suo servizio, nel suo caso per ragioni creative. Ospite del podcast Boz to the Future, ha ribadito in altre parole questo concetto, spiegando come si possa adattare a una catena produttiva. Leggi anche James Cameron abbraccia l'AI nel consiglio di amministrazione di Stability AI: "Inimmaginabili mezzi per raccontare storie"

James Cameron non vuole sostituire gli esseri umani con l'Intelligenza Artificiale

Impiegato a ultimare la titanica postproduzione su Avatar 3, cioè Avatar: Fire and Ash, che vedremo al cinema a Natale, James Cameron ha avuto parole di incoraggiamento sul futuro dell'Intelligenza Artificiale nel mondo del cinema e nello specifico degli effetti visivi. Nonostante abbia espresso dubbi sulle effettive capacità creative dell'IA ("La prenderemo seriamente quando vincerà l'Oscar per la migliore sceneggiatura"), James le ha totalmente abbracciate come assist prezioso, e con questo spirito è entrato in Stability AI. Spiega:

Il mio scopo era capire questo spazio, capire cosa passi nella mente degli sviluppatori. A cosa puntano? Quanto dura il loro ciclo di sviluppo? Quante risorse devi fornire al modello per orientarlo verso uno scopo preciso? Il mio obiettivo era provare a integrarlo nella lavorazione degli effetti visivi. [...] E non c'è niente di ipotetico. Se vogliamo continuare a vedere il tipo di film che ho sempre amato, che io stesso faccio e che io vado a vedere, tipo Dune, Dune: Parte Due o uno dei miei film carichi di effetti visivi e computer grafica, dobbiamo capire come dimezzare i costi. [...] Ora, non si tratta di licenziare la metà del personale in una compagnia che si occupa di effetti. Si tratta di raddoppiare la loro velocità per completare una determinata sequenza, affinché il ritmo aumenti e il tuo ciclo produttivo sia più veloce, in modo tale che gli artisti possano passare oltre e fare cose sempre più fighe, mi spiego? La mia visione è questa.