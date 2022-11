James Bond sullo schermo, certo, ma anche sulla carta: perché di 007 non ne abbiamo mai abbastanza

News Cinema

Adelphi prosegue con la sua meritoria iniziativa, quella che prevede la pubblicazione di tutti i romanzi e i racconti di Ian Fleming con protagonista l'agente segreto. L'ultimo arrivato è "Solo per i tuoi occhi", che è stato il primo libro di racconti firmato da Fleming.

Il James Bond cinematografico, lo sappiamo bene, in questo 2022 compie sessant'anni, visto che fu nel 1962 che debuttò nei cinema di tutto il mondo Licenza di uccidere, il primo, celeberrimo film con protagonista quello che, a torto o a ragione, è diventato l'agente segreto per antonomasia nell'immaginario del pubblico di ogni età.

Ma Bond, a dirla tutta, è di qualche anno più vecchio. Perché, lo saprete benissimo, il personaggio nasce come protagonista dei romanzi dell'inglese Ian Fleming, personaggio assai curioso, rampollo di buona e ricca famiglia dalla vita inquieta e gli interessi più disparati, che fu giornalista (alla Reuters prima e al Sunday Times poi), ma anche agente segreto (durante la II Guerra Mondiale), e ovviamente, infine, scrittore.

Il contratto che aveva col Sunday Times prevedeva compensi altissimi e due mesi di ferie pagate ogni anno. Ferie che Fleming trascorreva in Giamaica, nella vitta che aveva fatto costruire e battezzato Goldeneye, nome che dovrebbe dirvi qualcosa, e nella quale si dedicava alla scrittura dei libri che lo resero famosissimo e ancora più ricco.

Il primo romanzo di 007, "Casinò Royale", Fleming lo pubblicò nel 1953. Si era sposato da poco, e disse che si era dedicato alla scrittura per "sfuggire alle noie della vita coniugale". Un bel tipino.

Comunque, il Bond di carta ha quindi nove anni in più del suo corrispettivo cinematografico, e rispetto a quello più rudivo, più scorretto, perfino più violento. E le sue avventure "letterarie" sono ancora più assurde, immaginifiche e estreme di quelle dei film.

Se i film di 007 sono, al momento, 25 (e tutti e 25, da poco, disponibili in streaming su Amazon Prime Video per un tempo limitato, quindi affrettatevi con i rewatch), i libri scritti da Fleming con cadenza annuale sono stati quattordini: dodici romanzi e due raccolte di racconti, che la casa editrice Adelphi da qualche tempo sta ripubblicando con nuove traduzioni, nello stesso ordine in cui vennero pubblicati da Fleming.

Da pochi giorni nelle librerie è arrivato "Solo per i tuoi occhi", che il primo dei due volumi di racconti su 007, pubblicato originariamente nel 1960, e che è un crocevia di storie molto interessanti per i bondiani.

Sono cinque i racconti contenuti nel libro. Uno, ovviamente, è quello che dà il titolo alla raccolta, e che ha ispirato il film omonimo, il Solo per i tuoi occhi che è stato il dodicesimo film della saga di Bond e il quinto interpretato da Roger Moore. Il film però unisce le trame del racconto omonimo con un altro di quelli contenuti nella raccolta, che si chiama invece “Risico”. Gli altri tre sono “Quantum of Solace”, che ha dato il titolo al secondo dei film dell’era Daniel Craig, ma la cui trama non ha nulla a che vedere con quella del film; “Bersaglio mobile”, anche in questo caso una storia che ha ben poco a che vedere con quella del film omonimo con Moore; e “La rarità Hildebrand”, la cui trama è invece stata di spunto per Vendetta privata, secondo e ultimo dei Bond Movie con Timothy Dalton.

Da notare che tutti e cinque i racconti nacquero come adattamenti di quelli che Fleming aveva inizialmente concepito come soggetti di una serie di telefilm su 007 che non furono mai realizzati.

Questa la sinossi ufficiale di Adephi di “Solo per i tuoi occhi” di Ian Fleming, tradotto da Matteo Bocchiola:

Per la prima volta Fleming si presenta a noi nelle vesti di scrittore di racconti: e le sorprese non mancano, anche se il protagonista di tutti e cinque i titoli è l’agente segreto che conosciamo bene. Incontreremo così Quantum of Solace, originale e degno omaggio a un venerato maestro della narrazione come Maugham; Bersaglio mobile, reso celebre dalla trasposizione cinematografica; e soprattutto Solo per i tuoi occhi, uno dei casi più singolari affrontati da 007, qui mano vendicatrice di M, il direttore del Secret Intelligence Service, e affiancato nell’impresa da una fanciulla armata di arco e frecce. Ma ci imbatteremo anche in un episodio inconsueto, che porterà James Bond a pesca sullo yacht di un miliardario sadico e brutale, con sviluppi tortuosi e un finale inaspettato. E quando in Risico lo invieranno in Italia a investigare su un presunto traffico di droga, dovrà sbrigarsela con la malavita nostrana. Un Bond, insomma, pronto a riconquistare tutti i suoi ammiratori.

Questo, invece, il trailer originale del film di 007 Solo per i tuoi occhi: