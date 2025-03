James Bond, Pierce Brosnan scatena i fan: sarà di nuovo 007?

News Cinema

Dopo la cessione ad Amazon di tutti i diritti del franchise di James Bond, il futuro di 007 è più confuso che mai. A movimentare la situazione è intervenuto Pierce Brosnan, iconico ex volto dell'agente segreto. L'attore sarebbe disposto a tornare nel franchise?

Tra le voci che si rincorrono alla spicciolata su chi potrebbe interpretare il prossimo James Bond, ecco tornare in pole position il nome di Pierce Brosnan. L'ex volto dell'Agente 007, che ha preceduto Daniel Craig nell'iconico ruolo, ha commentato ai microfoni di GQ la nuova era del franchise, ora sotto il controllo di Amazon MGM Studios. L'attore britannico sta dunque prendendo in considerazione l'idea di sorseggiare di nuovo Martini indossando l'inconfondibile completo nero?

Brosnan, che oggi ha 71 anni, è stato protagonista di quattro film di 007 tra il 1995 e il 2002 (tra cui Il Mondo non basta, uscito nel 1999, e La Morte può attendere, nel 2002). Alla domanda se avesse mai preso in considerazione l'idea di interpretare una versione più anziana dell'agente segreto al servizio di Sua Maestà, il divo irlandese ha risposto in modo sorprendente.

Ne ho sentito parlare. Certo, come potrei non essere interessato? Ma ora è la situazione è delicata. Penso che sia meglio non svegliare il can che dorme, davvero. Penso di sì. È un'idea piuttosto romantica, ma penso che tutto cambi, tutto crolli. Penso che sia meglio lasciare tutto a un altro uomo, davvero. Carne fresca!

James Bond: chi sarà il prossimo 007?

Circa un anno fa, Pierce Brosnan ha dato apertamente la propria benedizione ad Aaron Taylor-Johnson come possibile erede di Craig. "Penso che quest'uomo abbia le capacità, il talento e il carisma per interpretare Bond, davvero". Le due star, nel 2009, hanno recitato insieme nel film Gli Ostacoli del cuore: una produzione Irish DreamTime, ovvero, la società di produzione di proprietà di Brosnan. Quest'ultimo, in passato, ha anche suggerito i nomi di Cillian Murphy e Tom Hardy, che, a suo dire, potrebbe avere successo nel ruolo.

La star di Kraven - Il Cacciatore è il futuro Bond più gettonato, complice lo scoop ufficioso lanciato l'anno scorso dal quotidiano The Sun. La verità, però, è che il futuro di 007 non è mai stato così in bilico. Sono trascorsi quasi quattro anni dall'uscita di No Time to Die (2021). Il 20 febbraio scorso, Amazon MGM Studios, Barbara Broccoli e suo fratello Michael G. Wilson (che per decenni hanno prodotto i film di James Bond) hanno annunciato che, da ora in poi, sarà Amazon ad avere il controllo creativo sul franchise di 007.

Attualmente, sembra ci vorrà un bel po' non solo per scoprire l'identità del nuovo Bond, ma anche per vedere il prossimo lungometraggio. Sino ad ora, l'intervallo di tempo più ampio tra un film di 007 e il successivo è stato quello tra Vendetta privata (1989) e Goldeneye (1995), di 2352 giorni. Considerando che il prossimo capitolo della saga non ha ancora né una storia né un regista, il rischio di superare questo record si fa sempre più concreto...