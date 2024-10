James Bond: Jason Statham punta il nuovo film, ma non ha l'età per essere 007

News Cinema

Potremmo aggiungere Jason Statham alla lista dei nuovi possibili James Bond, se l'attore avesse l'età giusta per prendere il testimone da Daniel Craig ed entrare nel mito. Purtroppo non possiamo farlo, ma sognare è lecito.

C'è un attore inglese a cui piacerebbe tanto essere il nuovo James Bond, peccato che non abbia l'età giusta per interpretare l'agente segreto con licenza di uccidere, considerando il fatto che i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno detto che colui che verrà scelto avrà in sorte il personaggio per ben 10-12 anni. Ora, l'eroe di azione che negli anni abbiamo ammirato nei franchise di Fast and Furious, I Mercenari e Transporter è troppo vecchio per prendere il testimone da Daniel Craig, il quale ha più volte sottolineato quanto sia difficile mantenersi costantemente in forma. Ovviamente, se si è giovani, il training risulta molto più semplice e il corpo risponde facilmente.

Jason Statham ha una grande passione per i film di James Bond

Ma chi l'ha detto che Jason Statham debba per forza interpretare proprio James Bond? In un'intervista a Variety l'attore ha prima dichiarato che gli stunt meriterebbero un Oscar per la loro categoria. Dopodiché ha spiegato di aver sempre amato il cinema d'azione e in particolare i film di 007:

Fin da bambino, ho sempre amato moltissimo i film di James Bond per la spettacolarità degli inseguimenti in automobile e di alcune sequenze, in cui ad esempio si sciava o ci si lanciava con il paracadute.

Di certo i film di James Bond hanno influenzato le scelte lavorative di Jason Statham, i cui personaggi di solito si ritrovano al centro di disavventure piuttosto movimentate. Ma il nostro Jason potrebbe sentire scorrere l’adrenalina anche interpretando un ruolo secondario oppure - e qui sarebbe perfetto -il cattivo di turno. E se invece Statham diventasse il nuovo M dopo Ralph Fiennes, che ha sostituito Judi Dench? Queste sono solamente ipotesi, ma che il Luke Hobbs della Fast Saga adorerebbe essere nel prossimo Bond movie è un dato di fatto, come dimostra la seguente battuta:

Continuo a mandare WhatsApp a Barbara Broccoli, che però non mi risponde.

Che uomo divertente e meraviglioso Jason Statham! Sarebbe fantastico vederlo mettere il bastone fra le ruote al personaggio nato dalla fantasia di Ian Fleming. Chissà… magari accadrà davvero.