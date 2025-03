James Bond 007 rimarrà un uomo inglese, punto: circolato un memorandum di Amazon

News Cinema

Un memorandum interno di Amazon è stato "accidentalmente" fatto trapelare e pubblicato dal Daily Mail: James Bond 007 cambia sesso e/o diventa americano? Niente di tutto questo: rimarrà inglesissimo e uomo. Fine della storia (e da lassù lo scozzese Connery non ci fulmini).

James Bond 007 rimarrà un uomo e rimarrà britannico: non è una conferma ufficiale, ma è ufficiosa, arrivando da un memorandum interno inviato a tutti i dipendenti di Amazon, fatto trapelare "involontariamente" al Daily Mail, che ha pubblicato lo scoop. Pare che una fedeltà all'anima del personaggio stia molto a cuore al padron Jeff Bezos in persona, per cui i timori riguardanti un Bond americanizzato o virato al femminile vengono vaporizzati. Onestamente, ora che il temuto "woke" non se la passa molto bene da quando Trump si è insediato, ci saremmo più che altro stupiti del contrario. Ricordiamo che la maggior parte delle major americane sta disattivando i programmi di Diversità-Equità-Inclusione, e anche se non c'è un nesso diretto con Bond, l'atmosfera che si respira da mesi negli USA è questa (anche prima delle elezioni: gli studios temevano ormai le campagne di boicottaggio "anti-woke"). Leggi anche James Bond: Pierce Brosnan non vuole che il prossimo 007 sia americano: "Spero che Amazon tratti il personaggio con dignità"

Uomo inglese, nessun cambiamento in vista per James Bond 007