James Bond 007, quanto ha pagato Amazon il controllo sul personaggio?
Dai documenti fiscali depositati dalla EON Productions dei producer storici della saga di James Bond 007, Broccoli-Wilson, si è scoperto quanto Amazon abbia sborsato per assicurarsi il controllo creativo del franchise. Il nuovo film, affidato a Denis Villeneuve, è nelle prime fasi della lavorazione.
Nel febbraio scorso gli Amazon MGM Studios hanno preso il controllo creativo della saga cinematografica di James Bond 007 dalla EON Productions di Broccoli / Wilson: un momento epocale, perché l'inglese famiglia Broccoli aveva gestito i film dell'agente segreto sin dagli esordi negli anni Sessanta. Deadline ha scoperto quanto abbia pagato Amazon per ottenere il prezioso accordo, già in opera con l'interessamento di Denis Vilenneuve come regista del prossimo capitolo, nonché reboot dopo l'uscita di scena della "versione Daniel Craig" del personaggio. Leggi anche James Bond 007, Austin Butler si chiama fuori dalla corsa come Glen Powell: "Sacrilegio!"
Amazon MGM Studios e il sentiero verso la gestione di James Bond 007
Quando Amazon ha "salvato" la MGM nel 2022, si è avvicinata automaticamente ai film di James Bond 007, con un problema non trascurabile: per contratto, la gestione creativa rimaneva nelle mani di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson (EON Productions), producer storici della serie. Come spesso accade durante queste acquisizioni, c'era qualche altro passo da compiere, cioè l'acquisto della "quota Bond" dalla EON. Stando alla documentazione presentata da quest'ultima azienda al fisco inglese, Amazon avrebbe pagato "appena" 20 milioni di dollari per mettere le mani interamente su 007: una cifra che sulle prime spiazza, perché sin troppo bassa per un marchio così importante. In realtà l'accordo è più complesso di così, perché - oltre ai 20 milioni - la EON si è aggiudicata una percentuale ad vitam sugli introiti che gli Amazon MGM Studios ricaverà dall'uso del personaggio, quindi quella "mancetta" è solo una sorta di acconto. La EON ricaverà denaro da Bond pur non decidendo più della sua sorte, il che può intristire chi come Timothy Dalton ha pianto uno 007 in mani americane, ma riduce di molto i rischi crescenti del mercato cinematografico odierno, specialmente se ad alto budget.
Nel frattempo, si attende che Denis Villenuve completi Dune Parte Tre, prima di avere tutta la sua attenzione per il rilancio di James Bond in un reboot che sta già facendo molto discutere... specie in assenza di un attore scelto per la parte. A quanto si dice, Villeneuve si dedicherà al delicato casting a partire dall'anno prossimo.