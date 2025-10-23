James Bond 007, quanto ha pagato Amazon il controllo sul personaggio?

News Cinema

Dai documenti fiscali depositati dalla EON Productions dei producer storici della saga di James Bond 007, Broccoli-Wilson, si è scoperto quanto Amazon abbia sborsato per assicurarsi il controllo creativo del franchise. Il nuovo film, affidato a Denis Villeneuve, è nelle prime fasi della lavorazione.

Nel febbraio scorso gli Amazon MGM Studios hanno preso il controllo creativo della saga cinematografica di James Bond 007 dalla EON Productions di Broccoli / Wilson: un momento epocale, perché l'inglese famiglia Broccoli aveva gestito i film dell'agente segreto sin dagli esordi negli anni Sessanta. Deadline ha scoperto quanto abbia pagato Amazon per ottenere il prezioso accordo, già in opera con l'interessamento di Denis Vilenneuve come regista del prossimo capitolo, nonché reboot dopo l'uscita di scena della "versione Daniel Craig" del personaggio.

Amazon MGM Studios e il sentiero verso la gestione di James Bond 007