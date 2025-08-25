TGCom24
James Bond 007, Austin Butler si chiama fuori dalla corsa come Glen Powell: "Sacrilegio!"

Domenico Misciagna

Anche Austin Butler non si sente in corsa per il ruolo di James Bond 007 nei nuovi film targati Amazon MGM Studios. C'è un problema molto semplice che per lui renderebbe "sacrilega" la sua presenza.

James Bond 007, Austin Butler si chiama fuori dalla corsa come Glen Powell: "Sacrilegio!"

C'è un'altra lanciatissima star internazionale a essere entrata per la rete tra i papabili per incarnare il prossimo James Bond 007, terminata l'era di Daniel Craig e della famiglia Broccoli alla produzione, dopo la cessione dei diritti cinematografici agli Amazon MGM Studios. Mentre è in corso la preparazione del reboot con la regia di Denis Villeneuve, impegnatissimo con Dune: Messiah, qualcuno ha pensato anche ad Austin Butler, che senza capelli per Denis è stato l'inquietante Feyd-Rautha Harkonnen nell'adattamento dell'opera di Frank Herbert. Ospite di Hits Radio UK, in promozione per Una scomoda circostanza, Butler però si è decisamente chiamato fuori dai giochi. Leggi anche Glen Powell non accetterebbe mai di interpretare James Bond per un valido motivo

Austin Butler dice no a James Bond 007: da americano, pensa che spetti a un britannico

Dal 27 agosto sarà sui nostri schermi nel thriller Una scomoda circostanza - Caught Stealing di Darren Aronofksy, ma Austin Butler, classe 1991, è comunque lanciatissimo: candidato all'Oscar per Elvis, è nel corale Eddington e sarà forse protagonista per Luca Guadagnino della nuova versione di American Psycho. Ma James Bond 007 no, non è per niente nei suoi piani. Non perché disprezzi il personaggio, anzi, ma come Glen Powell qualche settimana fa, pensa che una combinazione di talento e fattezze fisiche seducenti non sia sufficiente a dar vita al mito di Ian Fleming. Manca un "dettaglio" che nel filtro delle nostre versioni italiane può pesare di meno. Bisogna essere inglesi britannici purosangue... altrimenti per lui manca qualcosa. Austin è un californiano nato ad Anaheim. Però si candida a un altro eventuale ruolo nel film.

Nessuno mi ha chiamato finora. Interpreterei James Bond? Non credo che sarebbe una buona idea. Perché sono americano. Posso imitare l'accento ma sarebbe un po' sacrilego. Quei film significano tanto per me, ma penso che dovrebbe farlo un Inglese. E se mi chiedessero di fare il cattivo? Quello andrebbe bene. Ci starei.
