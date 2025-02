James Bond 007, perché Steven Spielberg e Christopher Nolan non hanno mai diretto un flm della saga

News Cinema

Un pezzo su Variety ci propone una lettura leggermente diversa della cessione del James Bond 007 cinematografico ad Amazon, da parte della famiglia Broccoli. Qualche intransigenza di Albert Broccoli prima - e di sua figlia Barbara dopo - ha allontanato negli anni alcuni nomi prestigiosi dal franchise.

Si parla ancora dell'acquisizione da parte di Amazon del marchio cinematografico di James Bond 007, ceduto da Barbara Broccoli, storica producer della serie, erede della gestione di suo padre Albert Broccoli, che portò al succeso il marchio al cinema dal 1962, partendo con l'interpretazione di Sean Connery. È un altro pezzo di singole identità che si fonde alle grandi proprietà delle major e/o delle Big Tech. La preoccupazione è legittima, dopo che per Star Wars e Marvel la necessità di giustificare gli investimenti ha portato a un'inondazione di contenuti. Un articolo su Variety tuttavia bilancia le preoccupazioni con uno sguardo un po' più oggettivo: anche i Broccoli hanno commesso errori... recenti e non. Leggi anche James Bond 007 ad Amazon, Timothy Dalton deluso: "Era una saga inglese, tutta nostra"

Steven Spielberg e Christopher Nolan volevano firmare un James Bond 007, ma...