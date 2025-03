James Bond 007, il nuovo regista potrebbe essere Alfonso Cuarón

News Cinema

Anche se Alfonso Cuarón aveva in passato rifiutato l'ingaggio per un James Bond 007, ora che i diritti sono passati ad Amazon si sarebbe nuovamente avvicinato al progetto, stando alle voci. Farebbe squadra con un producer che gli garantì già un'esperienza passata con un marchio importante...

Alfonso Cuarón non è il primo nome che verrebbe in mente come regista del prossimo reboot di James Bond 007 presso Amazon. In realtà l'artista messicano, per quanto abbia un'impronta decisamente autoriale, aveva già sfiorato la saga tempo addietro, quando ancora il marchio al cinema dipendeva dalla famiglia Broccoli. In più, se andasse in porto il parallelo reclutamento di David Heyman come producer dei nuovi 007, Cuarón incontrerebbe di nuovo un vecchio amico che lo tenne a battesimo con una grande major, per un'altrettanto grande saga. Qual era?

[Foto di Alfonso Cuarón a cura di Ralph_PH, da Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0]

Alfonso Cuarón torna ad avvicinarsi a James Bond 007?