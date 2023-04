Jafar Panahi ha lasciato l'Iran dopo 14 anni di divieto

News Cinema

Era stato rilasciato qualche mese fa dopo una carcerazione da parte del regime degli ayatollah, ora Jafar Panahi regista amato e simbolo dell'impegno politico del cinema iraniano ha potuto lasciare il suo paese per la prima volta dopo 14 anni.

Lo scorso settembre era in carcere, sottoposto a un duro regime di sottrazione della libertà da parte del regime degli ayatollah, proprio mentre il suo ultimo film, Gli orsi non esistono, girato in condizioni di fortuna e con grande coraggio, oltre che maestria registica, otteneva il premio speciale della giuria. Lo scorso febbraio è stato poi rilasciato, mentre ora Jafar Panahi è finalmente potuto uscire dall'Iran, dopo un lungo divieto.

Lo ha annunciato la moglie, Tahereh Saeed, con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram e una didascalia in farsi che suona così: "Dopo 14 anni, il divieto di Jafar è stato annullato e finalmente viaggeremo per qualche giorno...". Prontamente è arrivato il commento di Mina Kavani, protagonista de Gli orsi non esistono, "Wow, non riesco a crederci". Non ci crediamo neanche noi, sicuramente è una bella notizia e chissà che non possa restare qualche giorno in più per partecipare al Festival di Cannes, magari come giurato, dopo troppi anni in cui lo ha fatto, virtualmente, con un foglio con il suo nome appoggiato su una sedia, in molti dei festival più importanti.