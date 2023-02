Jafar Panahi è stato scarcerato

News Cinema

A poche ore dalla lettera aperta che aveva inviato dalla prigione, nella quale annunciava uno sciopero della fame per protesta contro le ingiustizie che stava subendo dal regime di Teheran, il regista iraniano è stato finalmente scarcerato.

Era arrivata ieri la lettera aperta di Jafar Panahi nella quale annunciava uno sciopero della fame per protesta contro la sua incarcerazione, "il comportamento prepotente ed extra-legale delle istituzioni di sicurezza, e la resa indiscussa delle autorità giudiziarie", nonché "l'applicazione selettiva e impropria delle leggi".

In questi minuti, con grande sollievo della comunità cinefila e non in giro per il mondo, si è diffusa online la notizia per cui il regista di Gli orsi non esistono è stato scarcerato.

Ecco il tweet dei Cahiers du Cinéma che lo annuncia.

JAFAR PANAHI LIBRE

Nous venons d'apprendre la libération de Jafar Panahi, qui avait annoncé hier sa décision d'entamer une grève de la faim pour protester contre son arrestation arbitraire par le régime liberticide iranien. (Photo envoyée par Panah Panahi). pic.twitter.com/NQgY4fRYfF— Cahiers du Cinéma (@cahierscinema) February 3, 2023