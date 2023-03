Jackie Chan stuntman a cavallo: il trailer di Ride On

News Cinema

La leggenda vivente del cinema di arti marziali torna al cinema per il suo ennesimo action movie, che rende omaggio al mondo del cinema e quello dei cascatori, nel quale ha mosso i suoi primi passi artistici. Ecco il trailer di Ride On.

Sicuramente saprete tutti che Chad Stahelski, prima di fare il regista e dirigere la serie di John Wick, di cui da oggi al cinema è disponibile il quarto capitolo, era uno stuntman. E sicuramente saprete che, in qualche modo, i suoi film sono (anche) un omaggio alla sua precedente professione.

Forse non tutti saprete che anche Jackie Chan, leggenda vivente del cinema d'arti marziali e d'azione, premiato nel 2017 con un tardivo Oscar alla carriera, ha anche lui iniziato a lavorare sui set degli Studios hongkonghesi degli Shaw Brothers (i Warner d'Oriente) facendo lo stuntman, prima di diventare la stella del cinema che è nonché la controfigura di sé stesso.

Ora, alla viglia di 70 anni portati benissimo, Chan è protagonista di un nuovo film nel quale, anche lui, rende omaggio alla professione del suo passato.

Il film, che è diretto da Larry Yang, astro emergente del cinema della ex colonia britannica, si intitola Ride On, ed è una commedia ricca d'azione e di buoni sentimenti, che vede Chan nei panni di Luo, uno stuntman in disgrazia che ha da tempo lasciato alle spalle i giorni di gloria e che è sommerso dai debiti e che ha rapporti complicati con sua figlia, che ha messo per troppo tempo in secondo piano privilegiando il lavoro. Quando i suoi creditori vogliono mettere le mani sul cavallo che è stato il suo partner lavorativo per lunghi anni, la reazione di Luo sarà così energetica e spettacolare da essere filmata, e da far diventare quel video virale, come si usa dire. La fama ottenuta grazie al video gli fa arrivare un'offerta di lavoro di quelle che capitano una sola volta nella vita, ma a questo punto Luo si troverà di fronte alla scelta: rivitalizzare la sua carriera, o riconquistare l'amore della figlia?

Questo è il trailer ufficiale, sottotitolato in inglese, di Ride On.