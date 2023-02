Jackals & Fireflies: guarda il nuovo cortometraggio diretto da Charlie Kaufman

News Cinema

Il corto è stato scritto da Eva H.D., autrice della poesia ciatata da Kaufman in Sto pensando di finirla qui, ed è fotografato dal DOP di BlacKkKlansman e Blonde.

L'ultimo film di Charlie Kaufman, sceneggiatore geniale e regista non da meno, è stato lo splendido Sto pensando di finirla qui che trovate disponibile in streaming su Netflix. Se non l'avete ancora visto, leggete la nostra recensione per convincervi a farlo.

In quel film, a un certo punto, veniva citata una poesia di un'autrice contemporanea, "bonegod", scritta da Eva H.D.: e proprio Eva H.D. è la sceneggiatrice di Jackals & Fireflies, cortometraggio diretto da Kaufman che potete vedere qui di seguito e che è una sorta di personale ode alla città di New York.

Il corto, che fa parte della campagna promozionale di una nota casa produttrice di smartphone allo scopo di mostrare le potenzialità della sua videocamera, è stato fotografato da Chayse Irvin, il direttore della fotografia di Hannah di Andrea Pallaoro, BlacKkKlansman di Spike Lee e del recente Blonde di Andrew Dominik.

Ecco qui Jackals & Fireflies, il corto di Charlie Kaufman:





Presentando il cortometraggio all'IFC Center, Kaufman ha rivelato di essere al lavoro sul suo secondo romanzo (il primo "Antkind" è ancora inedito in Italia, ma lo dovrebbe pubblicare Einaudi), di aver scritto un copione originale al quale pare sia interessato Ryan Gosling. Nessuna novità invece sull'adattamento di "L'isola dei senza memoria", romanzo di Yoko Ogawa che dovrebbe essere diretto da Reed Morano.