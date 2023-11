Italian Film Festival di Berlino, presentato il programma della decima edizione

News Cinema

Marco Bellocchio, Kim Rossi Stuart e Roberto Andò fra gli ospiti a Berlino della decima edizione dell'Italian Film Festival. Presentato il programma della manifestazione.

Il cinema italiano torna protagonista a Berlino dal 7 al 12 novembre con la decima edizione di Italian Film Festival Berlin, il cui programma è stato presentato. Saranno dieci i titoli in competizione, con un omaggio a Marco Bellocchio, che sarà presente l'11 novembre per l'anteprima di Rapito, la cui uscita nelle sale tedesche è prevista per il 16 novembre. Inaugurerà inoltre una retrospettiva a lui dedicata che proseguirà fino all'8 dicembre in quattro cinema di altrettanti quartieri della capitale.

Oltre a Rapito, il programma cinematografico prevederà anche le proiezioni di Spaccaossa di Vincenzo Pirrotta, Dante di Pupi Avati, L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano, Tutti i cani muoiono soli di Paolo Pisanu, Disco Boy di Giacomo Abruzzese, Brado di Kim Rossi Stuart, Margini di Niccolò Falsetti, La stranezza di Roberto Andò e Mia di Ivano De Matteo. In programma anche un concerto di Paolo Fresu e Uri Caine del Sardinian Festival e altri eventi collaterali dedicati alla promozione turistica e del territorio.

Si parte dal 7 al 12 novembre 2023 nella tradizionale sede del Kino in der Kulturbrauerei di Prenzlauer Berg che ospiterà le proiezioni del programma cinematografico e gli incontri Italian Screens tra operatori del settore italiani e tedeschi. Oltre a Marco Bellocchio saranno ospiti anche Kim Rossi Stuart, Roberto Andò, Ivano De Matteo e la sceneggiatrice Valentina Ferlan. Dieci film in competizione (cinque in anteprima per la Germania), l’omaggio a Marco Bellocchio, gli Italian screens di Cinecittà per la Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (DGCA-MiC), il concerto di Paolo Fresu e Uri Caine del Sardinian Festival e gli altri eventi collaterali dedicati alla promozione turistica e del territorio.

L’Italian Film Festival Berlin è diretto da Enrico Magrelli e organizzato dal Tuscia Film Fest con il supporto della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, della Direzione Generale Turismo della Regione Lazio, di Cinecittà, dell’Ambasciata d’Italia in Germania, dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino.