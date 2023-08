It Lives Inside: un nuovo trailer ufficiale originale del film horror premiato al SXSW

News Cinema

Nuove, inquietanti anticipazioni dell'opera prima del regista d'origine indiana Bishal Dutta che vira i canoni del genere demoniaco secondo coordinate provienti dal folklore del suo paese d'origine Ecco il nuovo trailer, la trama e il poster di It Lives Inside.

È arrivato online un nuovo trailer ufficiale originale di It Lives Inside, il film horror diretto dal regista indiano Bishal Dutta, al suo esordio, che ha ottenuto un grande successo e il premio del pubblico alla scorsa edizione del SXSW, il festival di cinema che si tiene a Austin e che contende al Sudance la palma di manifestazione più importante del panorama indie americano e internazionale.

Il film è stato scritto da Dutta assieme a Ashish Mehta, e si basa su alcune esperienze fatte dal regista quando era un bambino e viveva ancora in India, prima che con la sua famiglia si trasferisse negli Stati Uniti. In particolare, nel film si mescolano leggende indiane che parlano di demoni e una storia più personale legata alla vita del nonno di Dutta. Questa la stringata trama ufficiale di It Lives Inside:

Sam cerca disperatamente di inserirsi a scuola, rifiutando la sua cultura e la sua famiglia indiana per essere come tutti gli altri. Quando uno demone mitologico si impossessa della sua ex migliore amica, la ragazza deve fare i conti con la sua origine per poterlo sconfiggere.

It Leaves Inside vede protagoniste Megan Suri, Neeru Bajwa, Mohana Krishnan, Vik Sahay e Betty Gabriel. Questo è il suo nuovo trailer ufficiale originale: