Isole, scienziate da salvere, mercenari, wormholes e mostri: il trailer di Island Escape

Sta per debuttare on demand negli Stati Uniti il nuovo horror indipendente del prolifico regista newyorchese Bruce Wemble.

Bruce Wemble è un prolifico regista newyorchese specializzato in film horror indipendenti. Tra i suoi film ci sono titoli come Monstrous, Dawn of the Beast e The Retreat. Il suo ultimo lavoro è Island Escape, che debutterà negli USA on demand il prossimo 8 agosto e che dalla trama e dal trailer sembra abbastanza fuori di testa.

Ecco qui per voi il trailer ufficiale originale, la trama e il poster di Island Escape.





Dopo un misterioso incidente in un campo di ricerca sull'isola di Gran Manan, un amministratore delegato ingaggia una squadra di ruvidi mercenari per recuperare sua figlia, una scienziata che lavora al campo. All'arrivo, la squadra scopre che l'isola non solo è circondata da un wormhole che fa sì che il tempo si resetti ogni tre giorni, ma che pullula anche di mostri orrendi e pericolosi. Man mano che imparano a conoscere la natura del tempo, dello spazio e delle creature dell'isola, gli uomini si rendono subito conto che la morte potrebbe essere il modo più semplice per fuggire.