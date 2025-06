Ischia Film Festival 2025: 7 titoli con una forte identità geografica per il Concorso della 23esima edizione

News Cinema

L'Ischia Film Festival 2025 ha reso noti i sette film del concorso principale, che si muovono fra potenza del linguaggio e delicatezza poetica. La manifestazione si svolgerà dal 28 giugno al 5 luglio e sarà diretta da Michelangelo Messina.

Torniamo a parlare dell'Ischia Film Festival, che si svolgerà nel Castello Aragonese di Ischia dal 28 giugno al 5 luglio. Arrivato alla 23esima edizione, potrà contare su un concorso principale di cui fanno parte 7 titoli di diversa provenienza e che si muovono fra potenza del linguaggio e delicatezza poetica.

"Da sempre selezioniamo opere capaci di toccare il cuore e, al contempo, di stimolare una riflessione sul significato delle storie che, oggi più che mai, meritano di essere raccontate" - ha detto Michelangelo Messina, direttore artistico del festival. "Anche quest'anno, attraverso una ricca varietà di provenienze, il cinema che presenteremo al Castello Aragonese metterà in luce quanto sia fondamentale riconoscere nei luoghi il riflesso delle nostre emozioni. Il concorso dei lungometraggi propone, in questo senso, un ventaglio di sensibilità che non rinuncia alla sperimentazione nei linguaggi e nei generi".

Il concorso dell'Ischia Film Festival 205

Ecco i sette titoli del concorso dell'Ischia Film Festival 2025: