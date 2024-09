Io sono un po' matto… e tu?, una clip in anteprima esclusiva dal film evento del Teatro Patologico di Roma

News Cinema

Il 7-8-9 ottobre sarà in sala Io sono un po' matto... e tu?, nel quale Dario D’ambrosi, fondatore nel 1992 del Teatro Patologico a Roma, porta i ragazzi della sua Compagnia Stabile a interagire con celebri attori e attrici nostrane, che sono aiutati da loro ad affrontare tic e disturbi personali: vi mostriamo in esclusiva una clip del film al quale hanno aderito Claudio Santamaria, Raul Bova, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Marco Bocci, Stefania Rocca, Riccardo Ballerini e Domenico Iannacone.



Io sono un po' matto e tu?: Una clip in anteprima esclusiva del Film evento del Teatro Patologico di Roma - HD

Io sono un po' matto... e tu? per sensibilizzare sulla disabilità mentale