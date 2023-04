Io e mio fratello: il trailer del film di Luca Lucini in uscita su Prime Video il 21 aprile

News Cinema

Io e mio fratello è una movimentata commedia che ruota intorno a un matrimonio che getta una famiglia nel caos. Il film, di cui è stato diffuso il trailer, debutterà su Prime Video il 21 aprile e la regia è di Luca Lucini. Protagonisti sono Denise Tantucci e Cristiano Caccamo.

Debutterà in esclusiva su Prime Video il 21 aprile Io e mio fratello, un film di Luca Lucini. Se ricordate bene, vi abbiamo parlato del regista pochi giorni fa, dicendovi che abbiamo avuto il piacere di vedere in anteprima al Bif&st 2023 Le mie ragazze di carta, che uscirà nei prossimi mesi. E proprio al Festival di Bari Lucini ci ha raccontato di Io e mio fratello, che è una commedia rocambolesca che parla d'amore e di famiglia e che potrebbe ricordare una pochade francese, un film inglese in stile Quattro matrimoni e un funerale o anche una wedding comedy made in USA come Due single a nozze. Ovviamente vi sveleremo qualcosa in più quando avremo visto il film, però, intanto, possiamo mostrarvi lo spassoso trailer.

Io e mio fratello: trama e cast

Ma di cosa parla Io e mio fratello? La storia che narra è quella di Sofia, una ragazza di 28 anni che è una sciupafemmine e che ha lasciato l'azienda di famiglia e la famiglia in Calabria per andare a vivere a Milano, dove divide la casa con un amico. Un giorno viene a sapere che suo fratello Mauro, che è decisamente un bravo ragazzo, sta per sposarsi. La cosa lascerebbe indifferente Sofia, se non fosse che la sua futura cognata, Michela, è anche il suo grande amore. Sofia parte, decisa a riprendersi Michela a qualunque costo. Ovviamente scoppierà il caos.

Io e mio fratello ha un ottimo cast. Luca Lucini ha chiamato infatti a recitare Cristiano Caccamo (già fra i protagonisti de Le mie ragazze di carta), Denise Tantucci, Claudio Colica, Greta Ferro, Teresa Mannino, Paola Lavini. Da non dimenticare, l'amichevole partecipazione di Ninni Bruschetta, Lunetta Savino, Marco Leonardi e Nino Frassica.

Il trailer di Io e mio fratello

Ecco il trailer di Io e mio fratello. Ricordiamo che Luca Lucini ha esordito dietro alla macchina da presa con Tre metri sopra il cielo. Tra gli altri suoi film citiamo L'uomo perfetto, Amore, bugie e calcetto e Solo un padre.