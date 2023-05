Io Capitano: ecco il primo trailer del nuovo film di Matteo Garrone

News Cinema

Torna al cinema, dal prossimo 7 settembre, il regista di Gomorra, Reality e Pinocchio. Ecco le prime immagini video di Io Capitano.

In molti lo aspettavano a Cannes, dove invece non è stato selezionato. Ma la data d'uscita di Io Capitano, fissata per il prossimo 7 settembre, lascia intuire un passaggio al Festival di Venezia praticamente scontato. Scritto da Matteo Garrone assieme a Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri, il nuovo lungometraggio del regista di Gomorra, Reality e Pinocchio racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Ecco il primo trailer ufficiale di Io Capitano, il nuovo film di Matteo Garrone.