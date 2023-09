Io Capitano: è disponibile in digitale la colonna sonora del film di Matteo Garrone in concorso a Venezia 80

News Cinema

Nel giorno dell'arrivo in sala di Io Capitano di Matteo Garrone, è uscita anche la colonna sonora del film di Matteo Garrone. Edita da Sony Music Publishing, è disponibile in digitale e porta la firma di Andrea Farri.

È disponibile da ieri, 7 settembre 2023, in digitale, la colonna sonora del film di Matteo Garrone Io Capitano, in concorso all'ottantesima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia e appena arrivato nelle sale italiane con 01 Distribution.

Edita da Sony Music Publishing, la colonna sonora di Io Capitano è opera di Andrea Farri, che dopo aver composto la colonna sonora del cortometraggio del 2021 Le Château du Tarot, torna a lavorare con Matteo Garrone.

La colonna sonora di Io Capitano contiene anche quattro brani inediti cantati in lingua senegalese da Seydou Sarr e Moustapha Fall, i due protagonisti del film. Fra queste, Baby, già disponibile in digitale.

Io Capitano: la tracklist della colonna sonora

Ecco la tracklist della colonna sonora di Io Capitano di Matteo Garrone

IO CAPITANO feat. Seydou Sarr

feat. BABY feat. Seydou Sarr e Moustapha Fall

feat. e SAMBA TOURE - ALBALA , TOUKI feat. Seydou Sarr , Moustapha Fall e Badara Seck

, feat. , e LE MARABOUT , BAY BOYO feat. Seydou Sarr,

, feat. Seydou Sarr, DANS LE DÉSERT DES ÂMES , TINARIWEN - IMIDIWAREN , À LA POURSUITE DE LA LUNE , GEOFFREY ORYEMA - EXILE , LE GRAND VOYAGE , TAMIKREST - TIMTAR , LA MER N'A PAS D’ARBRES , SENEGAL feat. Seydou Sarr e Moustapha Fall

, , , , , , , feat. e IO CAPITANO (Piano Solo)

Le colonne sonore di Andrea Farri

Andrea Farri ha una discreta carriera come compositore di musiche per i film. Ha scritto per la prima volta una colonna sonora nel 2005: quella di Un gioco da ragazze di Matteo Rovere. Nel 2015 ha vinto il Globo d’Oro per la miglior colonna sonora per Latin Lover di Cristina Comencini. Nel 2017 ha ottenuto due candidature ai David di Donatello per Veloce come il vento, sempre di Matteo Rovere: per la Miglior colonna sonora e per la Miglior Canzone Originale. Nel 2019 sono arrivate le nomination ai Nastri d’Argento ed ai David di Donatello per la Miglior Colonna Sonora per il film Il Primo Re (di Rovere). Nel 2021 ha ricevuto la nomination ai Nastri d'Argento per la Miglior Colonna Sonora per il film Non mi uccidere, di Andrea De Sica. Nel 2022 è stato candidato ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento per la Miglior Canzone Originale per il film Marilyn ha gli occhi neri, con il brano Nei tuoi occhi, interpretato da Francesca Michielin. Tra le colonne sononore famose di Andrea Farri ricordiamo quella di 18 regali, Smetto quando voglio, Lasciati andare.

Io Capitano: trama e trailer

Io Capitano è dunque il nuovo film di Matteo Garrone, che torna dietro alla macchina da presa dopo aver diretto Pinocchio, uscito nel 2019. Come per quel film, il regista ha chiesto aiuto, per il copione, a Massimo Ceccherini. Questa volta il pool di sceneggiatori comprende anche Andrea Tagliaferri e Massimo Gaudioso. Io Capitano affronta lo “scomodo” tema dei migranti che dall’Africa approdano sulle nostre cose. Non lo fa dal nostro punto di vista e soffermandosi sui primi soccorsi, lo sbarco e l’accoglienza. Garrone preferisce diventare lo sguardo dei due giovani senegalesi Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), che lasciano Dakar e compiono un lungo e pericoloso viaggio prima di arrivare in Sicilia. Fra le insidie che minacciano l’avverarsi del loro sogno europeo ci sono l’attraversamento del deserto del Sahara e i centri di detenzione in Libia.