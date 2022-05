Involontaria Off - L'esame: arriva in tv il film che racconta il mondo del volontariato

News Cinema

Involontaria Off - L'esame, film di Alessandro Guida dedicato al mondo del volontariato in onda domenica 15 maggiosul canale YouTube e sulla pagina Facebook di MTV Italia, su MTV, su VH1 e dal 16 maggio sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

Arriva in tv Involontaria Off - L’esame, un film per la tv dedicato al mondo del volontariato, diretto da Alessandro Guida e realizzato con il supporto della Fondazione MSD, in collaborazione con 40 Associazioni di pazienti che hanno collaborato alla sceneggiatura. Il film sarà in onda domenica 15 maggio, alle 17:00 sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di MTV Italia, alle 17.30 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), alle 21.00 su VH1 (canale 167 digitale terrestre), mentre dal 16 maggio sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

La trama di Involontaria Off - L'esame

Sara ha 18 anni, un diploma di maturità appena conquistato, la prospettiva di un corso di laurea in Medicina. Ma mentre si prepara per affrontare a settembre il test di ammissione, decide di svolgere un’esperienza estiva in un’Associazione di volontariato per avvicinarsi al mondo dei pazienti. Dopo le prime diffidenze, la futura dottoressa si appassiona e scopre una realtà di persone empatiche, ma soprattutto rigorose e competenti. La sua breve esperienza di volontaria incrocia rapporti d’amore e di amicizia fuori e dentro l’Associazione, in particolare con l’amica/nemica Arianna. Alla fine del suo percorso, la ragazza, passata attraverso una seconda “prova di maturità”, rivede molte delle sue certezze ed è pronta ad avviarsi con una nuova consapevolezza verso la sua carriera.

A interpretare il film è un cast di giovanissimi attori: Sara, la protagonista, è interpretata da Elvira Camarrone mentre Arianna, la sua antagonista, ha il volto di Elisa Visari. Luca, il ragazzo conteso tra Sara e Arianna è impersonato da Simone Di Scioscio mentre Ruben Mulet Porena è Mirko, il volontario che simpatizza con Sara. Insieme a loro, Francesco Foti interpreta il padre di Sara, medico, ispiratore della sua esperienza nel volontariato, mentre Angelica Massera è la severa tutor di Sara, la volontaria esperta che la segue nell’Associazione. Completano il cast Christian Roberto, fratello di Arianna, e Greta Ragusa nei panni di Giulia, amica comune delle due protagoniste.

Involontaria Off - L’esame, realizzato con il supporto di Fondazione MSD, nato da un’idea di Officine Buone, è un progetto curato da Pro Format Comunicazione e si avvale della produzione esecutiva MP FILM di Nicola Liguori e Tommaso Ranchino.