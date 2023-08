Insidious - La porta rossa è il più alto incasso horror del 2023, per ora

News Cinema

Insidious - La porta rossa di e con Patrick Wilson, quinto capitolo della saga, è il più alto incasso horror del 2023: il genere continua a mostrare il miglior rapporto tra costi e ricavi, anche se i numeri assoluti sono lontanissimi da quelli dei blockbuster.

Insidious - La porta rossa, esordio alla regia di Patrick Wilson anche interprete storico della saga, è uscito da qualche settimana ed è già diventato il film horror dal più alto incasso del 2023, battendo la concorrenza di M3GAN. Ma di quale cifra parliamo, e perché il genere horror rimane una grandissima risorsa del botteghino?



Insidious: La Porta Rossa: Il Final Trailer Italiano del Film Insidious 5 - HD

Insidious - La porta rossa batte M3gan al boxoffice del 2023, è l'horror più visto

Insidious - La porta rossa al momento ha totalizzato 182.400.000 dollari al boxoffice mondiale: può apparire una cifra risibile, se paragonata al miliardo di Barbie o anche ai 560 di Oppenheimer, ma è appena diventato il più alto incasso del genere horror nel 2023, battendo i 179.900.000 di M3GAN. Non solo: questo quinto capitolo della saga è stato realizzato con un budget ridottissimo di 16 milioni di dollari, il che significa che ha staccato in biglietti dieci volte il suo costo, un rapporto al quale forse Barbie (budget 150) può sperare di avvicinarsi, e che Oppenheimer (budget 100) non raggiungerà mai.

L'esito economico del quinto Insidious conferma senz'altro la tenuta commerciale della serie, costata finora poco più di 42 milioni di dollari in totale (James Wan realizzò il primo Insidious con 1.500.000, pensate!) e foriera al botteghino di ben 737.400.000. Confema più in generale quanto l'horror rimanga il cavallo su cui puntare per il massimo rapporto costo-ricavi, imbattibile, specie quando un producer intelligente e furbo come Jason Blum valorizza le poche risorse con la massima artigianalità. Il genere funziona persino meglio della commedia, che sulla carta dovrebbe essere un altro tipo di produzione relativamente economica da realizzare: in realtà richiede attori e attrici di rilievo, e per esempio l'ingaggio di Jennifer Lawrence per Fidanzata in affitto ha portato il suo budget a 45 milioni, con un esito al boxoffice di 85, poco sotto il pari. L'horror di questo tipo invece si regge più sulle atmosfere che sulle grandi star di richiamo. Leggi anche Insidious: La porta rossa e i capitoli precedenti, uno sguardo alla saga