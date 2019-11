Insidious 5? Lin Shaye dice che si farà

News Cinema

La veterana attrice, che vedremo nel reboot di The Grudge, spera che il film entri in produzione l'anno prossimo e ha delle idee sulla storia.

Buone notizie per i fan della saga di Insidious, che sembrava aver raggiunto un punto di non ritorno, narrativamente parlando, con Insidious 4. Lin Shaye, la veterana attrice protagonista nel ruolo della medium e investigatrice psichica Elise Rainier, intervistata in proposito, ha detto che Insidious 5 si farà, anche se ancora non c'è niente di ufficiale.

Riepilogando, i primi due film diretti da James Wan erano praticamente una storia divisa in due parti, ovvero quella della famiglia Lambert, oggetto dell'indesiderata attenzione dei demoni dell'Altrove. Il terzo, diretto dall'autore della sceneggiatura di tutti i film della serie, Leigh Whannell, era un prequel incentrato proprio su Elise Rainier alle prese con un altro caso e il quarto, Insidious: L'ultima chiave, era un sequel del prequel che riportava Elise nella sua infanzia e si riallacciava alla fine agli eventi del primo film.

Riguardo a un quinto film, Lin Shaye ha dichiarato in modo un po' sibillino a The Daily Dead:

“La risposta è sì, ho avuto dei segnali. Anche se non c'è ancora una sceneggiatura a quanto ne so. L'ultima chiave ha completato la mia storia come personaggio. Ora mi trovo nell'Altrove. Non si sono più prequel. Tutti sanno più su di me di quanto ne sapessi io. Ho un'idea di cosa potrebbe trattare la storia e non mi sento a mio agio nel parlarne perché non è stato ancora detto niente pubblicamente. Ma da quel che ho sentito, ce ne sarà un altro. E avrà in qualche modo una diversa ambientazione, con due dei personaggi di un paio degli scorsi episodi. È un'idea elettrizzante quella che ho sentito, ma non ho alcuna informazione in merito. Non c'è ancora un copione o una data fissata per l'inizio delle riprese, ma sarà probabilmente l'anno prossimo, perché la Blumhouse è piuttosto impegnata, come sappiamo tutti. Ma tengo le dita incrociate per il prossimo che, spero, ci sarà".

Prossimamente vedremo questa brava caratterista nel reboot di The Grudge, un altro film che aspettiamo con molta curiosità.