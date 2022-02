Insidious 5: il trailer che gira in rete è un fake ma Patrick Wilson ci dà buone notizie

News Cinema

Mentre gira sul web un trailer di Insidious 5, falso perché il film non è ancora sul set, vediamo cosa dice Patrick Wilson che dirigerà il nuovo capitolo della saga horror.

Da un po' di tempo gira in rete un trailer di Insidious 5, l'atteso nuovo capitolo della saga horror iniziata nel 2011 da James Wan. Il trailer, però, è un fake, perché le riprese non sono ancora iniziate, anche se lo faranno a breve. Almeno a quanto ci dice Patrick Wilson, che oltre che a tornare come protagonista, passa stavolta dietro la macchina da presa per dirigerlo.

Insidious 5: a che punto siamo

Nel 2020 abbiamo appreso che Patrick Wilson, protagonista dei primi due film della serie, sarebbe tornato a recitare in questo quinto capitolo, che avrebbe anche diretto. Poi, con la pandemia e tutto il resto, se ne sono perse le tracce. Ora, in una chiacchierata con Screenrant, proprio Wilson rivela che le riprese inizieranno in primavera. Ecco cosa ha aggiunto in proposito:

È qualcosa di cui sono ultra appassionato, e non c'è stato giorno da quando mi hanno proposto l'idea in cui non sia stato coinvolto. Ho lavorato molto con Scott Teems, lo sceneggiatore. E con Leigh Whannell che mi aiutato ovviamente un sacco, e naturalmente con la Blumhouse che è un partner fantastico. Ho fatto parecchie cose con loro, quindi non potrei essere più felice di fare la mia prima esperienza da regista con un gruppo molto collaborativo e rassicurante di persone che, per qualche motivo, si fidano di me.

Insidious 5 riprenderà la storia della famiglia Lambert dieci anni dopo l'ultimo film, mentre il figlio Dalton, la prima vittima della possessione, inizia il college. Il ragazzo sarà interpretato da Ty Simpkins, che riprende il suo ruolo. Intanto, per rinfrescarvi le idee, vi riproponiamo il trailer del primo Insidious.