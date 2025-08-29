TGCom24
News Cinema

Inground: Alexandra Daddario e John Cho insieme nell'horror prodotto da Ridley Scott

Daniela Catelli

Alexandra Daddario e John Cho saranno protagonisti dell'horror Inground diretto da Aaron Katz e prodotto da Ridley Scott.

Inground: Alexandra Daddario e John Cho insieme nell'horror prodotto da Ridley Scott

La carriera di Alexandra D'Addario, esplosa con Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, e proseguita con Baywatch e altri film popolari, ja subito negli ultimi anni una battuta d'arresto, almeno al cinema. In tv infatti la vediamo nella serie Mayfair Witches tratta dai libri di Anne Rice. Adesso la bella attrice ha scelto un horror, genere che ha già praticato in passato, per tornare sul grande schermo. Il film si intitola Inground, è prodotto da Ridley Scott, e la vedrà recitare al fianco di John Cho, noto per i suoi ruoli in Star Trek e Searching, Vediamo di scoprire di più su questo progetto.

Inground: il nuovo horror con Alexandra Daddario e John Cho

A dare per primo la notizia di Inground e del coinvolgimento di Alexandra Daddario e John Cho è stato al solito Deadline Hollywood, sito sempre informatissimo che spesso batte Variety e Hollywood Reporter in fatto di notizie interessanti. Il regista è Aaron Katz, che ha all'attivo il film con Zoe Kravitz e John Cho, Gemini. Ma d cosa parla Inground? Questa la breve trama ufficiale: "Un padre divorziato da poco cerca d riallacciare i rapporti con il figlio costruendo una piscina nel suo giardino, in modo che entrambi possano godersela nel corso di una lunga e calda estate. Quello che inizia come un progetto elettrizzante si trasforma in un incubo terrificante". La premessa, a noi che amiamo i film con le... piscine assassine, ci sembra interessante. Ricordiamo una scena indimenticabile di Danza macabra di Dan Curtis in proposito, anche se è più probabile che questo Inground finisca per somigliare più al recente Night Swim. La sceneggiatura è stata scritta da Dan Dworkin, autore di alcuni episodi di American Horror Story.

Alesandra Daddario e l'horror

Come dicevano,non è questa la prima volta che Alexandra Daddario si cimenta col genere horror. Nel 2013 l'attrice ha interpretato Non aprite quella porta 3D, seguito l'anno successivo dalla black comedy di Joe Dante, Sotterrando la mia ex. Nel 2018 è stata la volta di Mistero nel castello Blackwood, e nel 2019 di L'evocazione - We Summon the Darkness.A prescindere dal genere, i film successivi di Daddario, con l'eccezione di Songbird, sono rimasti inediti da noi.

Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
