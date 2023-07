Indiana Jones e il Quadrante del Destino, un backstage sulle tecniche cinematografiche utilizzate

News Cinema

La Lucasfilm ha condiviso un backstage video che mostra alcune delle tecniche produttive usate per Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Curiosi di vedere Harrison non ringiovanito digitalmente?

Mentre Indiana Jones e il Quadrante del Destino è ancora al cinema, la Lucasfilm ha diffuso un video backstage sulla lavorazione del film con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge, diretto da James Mangold. Il making of si concentra sull'aspetto tecnico e strutturale della produzione: la decisione di creare un'introduzione grandemente spettacolare, stile serial cinematografici degli anni Trenta (un classico della saga); il sistema usato per ringiovanire Ford in questo prologo, sovrapponendo sue immagini d'archivio sulle riprese girate dall'attore con l'età attuale; le scene d'azione; gli effetti sonori (tra cui mitico "wilhelm scream"); l'imitazione della fotografia dei film precedenti.



Indiana Jones e il Quadrante del Destino: "Crafting Indy": Il Making Of del Film - HD

