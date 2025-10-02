Indiana Jones e il Quadrante del Destino, rivelato l'altissimo budget ufficiale

News Cinema

Per via degli sgravi fiscali chiesti in Inghilterra, la Lucasfilm / Disney ha dovuto dichiarare pubblicamente nero su bianco quanto è stato speso per realizzare Indiana Jones e il Quadrante del Destino: un costo altissimo, che rende il flop ancora più amaro.

Non c'è stato alcun dubbio sul definire Indiana Jones e il Quadrante del Destino un flop, intendendo con quest'espressione proprio un rosso pesante nel rapporto tra costi e ricavi: finora tuttavia la valutazione del fallimento del quinto capitolo si basava solo su dati di seconda mano, non ufficiali. Forbes ha tuttavia analizzato adesso i documenti presentati dalla Disney al fisco inglese, per legge pubblici: la Lucasfilm / Disney infatti ha girato una buona parte del film in Inghilterra, avvalendosi degli sgravi fiscali, ma per farlo serve una dichiarazione dettagliata delle spese. E si è scoperto che l'opera fa parte dei dieci film più costosi della storia del cinema (inflazione permettendo). Leggi anche Indiana Jones, Disney starebbe pianificando un reboot completo?

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, le misure dell'amarissimo flop