Indiana Jones e il Quadrante del Destino, rivelato l'altissimo budget ufficiale
Per via degli sgravi fiscali chiesti in Inghilterra, la Lucasfilm / Disney ha dovuto dichiarare pubblicamente nero su bianco quanto è stato speso per realizzare Indiana Jones e il Quadrante del Destino: un costo altissimo, che rende il flop ancora più amaro.
Non c'è stato alcun dubbio sul definire Indiana Jones e il Quadrante del Destino un flop, intendendo con quest'espressione proprio un rosso pesante nel rapporto tra costi e ricavi: finora tuttavia la valutazione del fallimento del quinto capitolo si basava solo su dati di seconda mano, non ufficiali. Forbes ha tuttavia analizzato adesso i documenti presentati dalla Disney al fisco inglese, per legge pubblici: la Lucasfilm / Disney infatti ha girato una buona parte del film in Inghilterra, avvalendosi degli sgravi fiscali, ma per farlo serve una dichiarazione dettagliata delle spese. E si è scoperto che l'opera fa parte dei dieci film più costosi della storia del cinema (inflazione permettendo). Leggi anche Indiana Jones, Disney starebbe pianificando un reboot completo?
Indiana Jones e il Quadrante del Destino, le misure dell'amarissimo flop
Indiana Jones e il Quadrante del Destino (2023) di James Mangold, interpretato da Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, ha incassato in tutto il mondo circa 384 milioni di dollari, una cifra ben inferiore agli standard di questo tipo di blockbuster. Inferiore di molto persino a quella del criticato quarto capitolo Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo (2008), che comunque trionfò al boxoffice con 786.600.000 dollari (fonte Boxofficemojo). Dal momento tuttavia che le cifre assolute hanno poca importanza, la misura di un flop o di un successo si basa sul rapporto tra i costi e i ricavi. Analizzando la documentazione presentata dalla Disney al fisco inglese per gli sgravi fiscali, Forbes ha individuato il costo totale della produzione del lungometraggio. 300 milioni di dollari, come si era detto? Magari. Allacciate le cinture: 419 milioni di dollari! Non che altri film come Jurassic World: Il Dominio non siano costati anche di più (465 milioni, nello specifico), ma non sono stati dei flop, a differenza di un capitolo conclusivo la cui amarezza narrativa è stata spietatamente riflessa dalle ridotte presenze in sala. Unica consolazione, assai parziale: il netto speso dalla Disney ammonta a 352.200.000 dollari, perché i suddetti sgravi alleggeriscono quel totale di una buona percentuale.
Da appassionati di Indiana Jones, avendo avuto pure dei dubbi sul risultato dell'ultimo film (non sulle sue intenzioni poetiche, tuttavia), il rumore di questa caduta ci rende davvero malinconici. Fortunatamente, l'entusiasmo con cui è stato accolto il recente videogioco Indiana Jones e l'Antico Cerchio ci suggerisce che il mito in sé è ben lungi dal morire.