Indiana Jones 5: Harrison Ford si mostra nella prima immagine ufficiale del film

Empire Magazine svela le prime immagini ufficiali di Harrison Ford nel ruolo di Indiana Jones, in attesa dell'arrivo di questo quinto film della saga in arrivo al cinema a giugno del 2023.

Finalmente comincia a prendere forma la campagna pubblicitaria di Indiana Jones 5, il mitico archeologo a cui piace l’avventura, è interpretato ancora una volta dall’amato Harrison Ford. Il film dovrebbe arrivare nei cinema di tutto il mondo nel giugno del 2023. Esattamente il 30. La notizia mette a tacere, o così sembra, tutta una serie di speculazioni che sono trapelate in rete nel corso delle ultime settimane. Ed è proprio il magazine di Empire che stuzzica l’attenzione del pubblico. Nel numero americano in uscita il prossimo 24 novembre, il celebre giornale dedicato al mondo del cinema, regala un’esclusiva da leccarsi i baffi per i fan di Indiana Jones, in attesa di un primo trailer ufficiale

Harrison Ford nella prima immagine ufficiale di Indiana Jones 5

Con un servizio fotografico degno di nota, Harrison Ford si mostra nella copertina di Empire Magazine e al suo interno si promettono interviste e rivelazioni esclusive dal set. E chissà, se, finalmente, si può alzare il velo sul film in arrivo nelle sale. Per promuovere l’uscita del numero speciale è stata diffusa in rete la prima immagine ufficiale del lungometraggio. Harrison Ford, seppur con il peso degli anni, è ancora iconico nei panni di Indiana Jones. Per lui è come se il tempo si fosse fermato. Cresce, dunque, l’attesa per l’uscita del film ma, per il momento, ancora tutto è avvolto nel più stretto riservo. Il capitolo numero 5 arriva dopo 15 anni Il regno del teschio di cristallo, film controverso e poco lodato dalla critica e, si spera, che il nuovo capitolo possa essere migliore del precedente e dare agio al franchise di tornare ai fasti di un tempo.





Addio ai malumori della Disney?

Questo servizio fotografico arriva, come già puntualizzato, dopo tutta una serie di indiscrezioni poco confortanti su Indiana Jones. Si dice che il film nei test screening non abbia convinto del tutto e che la stessa Disney non era soddisfatto della release tanto da pensare di programmare la pellicola in streaming. Come si è rivelato che il film avrebbe introdotto un personaggio femminile per un ipotetico re-start. Affermazioni, poi, smentite dal regista il quale sui social ha affermato che i lavori procedono spediti e che le notizie trapelate sono del tutto infondate. Resta comunque un film che sta creando molto rumore attore a se ma, di fatto, pare che si avvolto da un velo di mistero. E, fino al giugno del 2023, ci sarà ancora molto su cui discutere.