Indagine di Famiglia: arriva in sala una crime story neorealista tratta da una storia vera

Da oggi, 12 dicembre, nei cinema italiani è in programmazione il film Indagine di famiglia, scritto e diretto da Gian Paolo Cugno, che si svolge su due piani temporali raccontando di un delitto avvenuto nella Sicilia rurale di fine 800. Vi raccontiamo alcuni buoni motivi per andarlo a vedere in sala.

Dal 12 dicembre arriva nei cinema italiani un Cold Case che punta a tenere il pubblico con il fiato sospeso, ispirandosi ad una storia realmente accaduta. Indagine di famiglia, questo il titolo, parte da un delitto avvenuto nell'entroterra siciliano di fine 1800 per raccontare una vicenda che si svolge in due momenti distanti a livello geografico e temporale. Scritto e diretto da Gian Paolo Cugno, già regista di Salvatore - Questa è la vita, La bella società e I cantastorie, il film è prodotto da Marconi Entertainment srl e Stemo Production srl e distribuito da Marconi Entertainment.

Indagine di famiglia: la finzione si fonde con la realtà dei luoghi

"Ho compiuto l’ardua impresa di realizzare un film di finzione utilizzando i veri luoghi e anche gli oggetti della vera storia" spiega il regista Cugno, di origine siciliana, attirato da una crime story neorealista che inizia da lontano con lotte di classe tra contadini e baroni, i cui rancori personali sono una pentola in ebollizione.

"In questo caso si tratta di un delitto che per oltre cento anni ha lasciato impuniti i veri colpevoli e non ha riabilitato il nome e la memoria di Sebastiano Spada e dei suoi tre figli, che hanno scontato la pena carceraria per conto dei veri assassini", continua Cugno che per il suo lavoro su questo film dichiara di essersi ispirato a Sacco e Vanzetti (1972) di Giuliano Montaldo che raccontava un’analoga storia di ingiustizia.

Indagine di famiglia: tre motivi per andare a vedere il film

Quelle che seguono sono tre buone ragioni per non farsi sfuggire Indagine di famiglia dal momento in cui arriverà nelle sale.

1. Tratto da una storia vera

Indagine di famiglia accompagna lo spettatore in un intenso viaggio di oltre un secolo, in due continenti, alle origini dell’ingiusta condanna che spezzò le vite degli Spada, un’umile famiglia di contadini sfruttata dal potere per coprire una verità troppo oscura. Il film, tratto da una storia vera che parte dalla Sicilia di fine Ottocento, nel piccolo paese di Floridia (Siracusa), dove l’umile contadino Sebastiano Spada e i suoi due figli verranno ingiustamente accusati dell’omicidio del Barone Dramonterre. Quasi cento anni dopo, una lettera datata 1960 e contenente la verità sul caso, verrà finalmente consegnata alla sua destinataria: Maria Spada, nipote di Sebastiano Spada e unico membro della famiglia ancora in vita e che da anni vive in Connecticut. Qui l’incontro tra la vera Maria Spada, venuta a mancare poco prima della fine delle riprese, e il regista Gian Paolo Cugno ha permesso alla verità di vedere finalmente la luce grazie alla realizzazione del film, che ha restituito la dignità perduta a tutta la famiglia Spada.

2. La Sicilia, una terra che non dimentica

Per dare allo spettatore un senso di realtà, il più autentico possibile, il regista Gian Paolo Cugno ha compiuto l’ardua impresa di girare negli stessi luoghi in cui si è svolta la vicenda, più precisamente nelle campagne siciliane di Floridia, Noto e Pachino e a Rocky Hill, nel Connecticut, dove Maria Spada si trasferì nel dopoguerra. Tra le molte belle location, sia in America che in Sicilia, il regista ha ottenuto il permesso da Maria Spada di girare nella vecchia villa del padre, dove il tempo sembra essersi fermato a quando lei ci aveva vissuto, fino alla sua partenza per gli Stati Uniti. Nelle pagine dell’ingiustizia raccontata in Indagine di famiglia, lo spettatore viene calato nelle ammalianti atmosfere di due Sicilie: quella del passato, una Sicilia incantata, aspra e umile, e quella odierna, più luminosa e accogliente, ma che porta le cicatrici di un passato oscuro con il quale cerca ancora di fare i conti.

3. Il cast

Per raccontare la storia di Indagine di famiglia era necessario un cast in grado di sostenere la drammaticità degli eventi raccontati. Gian Paolo Cugno è riuscito a riunire davanti alla cinepresa, oltre a Marcello Mazzarella, alcuni dei migliori attori del panorama teatrale, come ad esempio Pippo Pattavina, Mariano Rigillo e Manuela Ventura. A completare il cast troviamo la giovane star messicana delle serie Disney e Netflix Michael Ronda, nel ruolo di Nick, il nipote di Maria Spada, che dall’America arriverà fino a Floridia per indagare sul passato della sua famiglia.

Indagine di famiglia: trama e trailer del film