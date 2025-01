In the Mood for Love: torna al cinema uno dei film più belli della storia del cinema - Guarda il trailer

News Cinema

Lucky Red e Tucker Film riportano in sala, per tre giorni, il capolavoro di Wong Kar-wai che ha ipnotizzato e commosso chiunque l'abbia visto.

Presentato in prima mondiale al Festival di Cannes del 2000, In the Mood for Love non ha vinto la Palma d'Oro.

Quell'anno la Giuria, presieduta da Luc Besson, gli preferì Dancer in the Dark (che pure, per carità). Non ci sono dubbi però che quello di Wong Kar-wai non sia solo uno dei film più belli visti in questo primo quarto di secolo, ma da che il cinema esiste. Nel recente sondaggio indetto dal BFI, è risultato al quinto posto della classifica dei più grandi film della storia del cinema.

Ma tutto questo, se In the Mood for Love l'avete visto, lo sapete già. Se non l'avete visto, non perdete l'occasione di farlo tra il 17 e il 19 febbraio, quando Lucky Red e Tucker Film riporteranno questo capolavoro nei cinema italiani nella nella versione in 4K del 2021, restaurata dall’Immagine Ritrovata di Bologna e dalla Criterion sotto lo sguardo attento del regista. Ancora una volta, chi ha visto il film non ha bisogno d'inviti e sollecitazioni, e correrà al cinema senza esitare.

Questo che vi mostriamo di seguito è il trailer della versione restaurata in 4K di In the Mood for Love.



In the Mood for Love: Trailer Ufficiale Italiano della versione restaurata in 4K per i 25 anni del Film - HD

Hong Kong, 1962. Chow (Tony Leung), redattore capo di un quotidiano locale, trasloca con sua moglie in un nuovo appartamento situato in un immobile abitato per lo più da persone della comunità di Shanghai. Incontra Li-zhen (Maggie Cheung), una donna giovane e molto bella che si è appena trasferita lì insieme a suo marito. La donna lavora come segretaria in una ditta di esportazioni, mentre suo marito è rappresentante per conto di una società giapponese, pertanto viaggia frequentemente per affari. Dato che anche sua moglie è spesso fuori casa, Chow trascorre molto tempo in compagnia di Li-zhen. Si ritrovano spesso a giocare a mah-jong o a discutere degli ultimi pettegolezzi. Chow e Li-zhen diventano molto amici, fino a quando scoprono che i loro rispettivi coniugi hanno una relazione...