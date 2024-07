In Deadpool & Wolverine ritorna Pyro, con l'attore originale Aaron Stanford: "Contento almeno di avere un costume"

News Cinema

Aaron Stanford, che aveva interpretato Pyro nei film degli X-Men di vent'anni fa, torna in Deadpool & Wolverine e scherza in un'intervista con Entertainment Weekly: "Almeno questa volta ho il costume regolamentare dei fumetti."

Nel primo trailer lungo di Deadpool & Wolverine, al cinema dal 24 luglio, i più nerdici avevano riconosciuto Pyro ("Adoro questa parte!"), uno degli X-Men usati nei film dell'epoca Fox, di nuovo interpretato da Aaron Stanford, che coprì il ruolo vent'anni fa. Entertainment Weekly si è divertito a domandare all'attore che effetto gli abbia fatto ritornare nei panni dello stesso personaggio dopo così tanto tempo: classe 1976, non aveva all'epoca nemmeno trent'anni.



Aaron Stanford alias Pyro su Deadpool & Wolverine: "Ci sono un sacco di cammei"

Apparso di recente in Star Trek: Picard, Aaron Stanford non ha mai smesso di recitare da quando interpretò Pyro in X-Men 2 (2003) e X-Men: Conflitto finale (2006), però non c'è da stupirsi se anche quella breve apparizione nel primo trailer di Deadpool & Wolverine pesa per il grande pubblico più di tutti gli altri ultimi impegni. Non sappiamo ancora quale peso Pyro avrà nella storia, o se il suo è un altro dei tanti cammei di cui il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman traboccherà: "Ci sono un sacco di personaggi, internet è il trionfo delle voci sulla moltitudine di cammei che ci sono, alcune voci sono vere, altre sono campate in aria", scherza Aaron. Ma che effetto gli ha fatto tornare nei panni di Pyro?

Io ero solo molto felice di avere almeno un costume! Nei film degli X-Men, a Pyro per i costumi gli andò piuttosto male. In X-2 cominciavamo con Pyro alla scuola di Xavier per i mutanti, entrava la SWAT nel bel mezzo della notte e dovevamo scappare. Quindi per metà del film rimanevo col pigiamino. Non avevo mai avuto quelle tute militari fighe di cuoio, quelle di tutti gli X-Men. E nel terzo film in pratica vestivo Hot Topic [catena di abbigliamento casual, ndr]. Quindi questa volta è stato fortissimo vedermi in un vero costume da supereroi, proprio preso dagli stessi fumetti!