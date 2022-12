News Cinema

Improvvisamente Natale: intervista video a Diego Abatantuono, Violante Placido, Sara Ciocca e Francesco Patierno

Debutta in streaming su Prime Video il 1° dicembre questa commedia per famiglie, natalizia sì, montana sì, ma ambientata a Ferragosto. Nel cast anche Lodo Guenzi, Nino Frassica, il Mago Forest e tanti altri. Ma attenzione: non è un cinepanettone.