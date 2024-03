Immaculate: un nuovo trailer del film horror con Sydney Sweeney girato in Italia

News Cinema

Nuove immagini per il film horror di Michael Mohan girato in buona parte in Italia, e che, oltre alla bionda attrice americana, vede nel cast la presenza di Benedetta Porcarol, Simona Tabasco, Giorgio Colangeli e altri interpreti di casa nostra.

Nonostante Madame Web si sia rivelato un flop piuttosto clamoroso di critica e di pubblico, la stella di Sydney Sweeney non sembra averne risentito più di tanto. La bionda e procace attrice americana è sempre più popolare sui social e tra i ragazzi, e l'insuccesso del cinecomic è stato almeno in parte compensato da quello della rom com Tutti tranne te, che l'ha vista protagonista assoluta assieme a Glen Powell.

Gli occhi di tutti però sono rivolti al futuro, e al prossimo film che vedrà protagonista Sweeney, divenuta celebre grazie alla serie di Sam Levinson Euphoria: e questo prossimo film è, come noto, un horror che è stato girato in gran parte in Italia e che si intitola Immaculate, sul cui set l'attrice ha ritrovato il regista Michael Mohan, che l'aveva diretta nel thriller erotico The Voyeurs, che trovate in streaming su Prime Video.

Di Immaculate, che sta per debuttare nelle sale americane dopo un'anteprima avvenuta al South by Southwest di Austin, ottenendo un discreto successo (su Rotten Tomatoes la sua percentuale di recensioni positive è, al momento, pari al 77%).

Di Immaculate, che vede nel cast la presenza di Benedetta Porcaroli, Dora Romano, Giorgio Colangeli e Simona Tabasco, è stato diffuso un nuovo trailer ufficiale originale intitolato "Holy Hell", che vi mostriamo qui di seguito, e che si focalizza sulle forti reazioni avute dalla stampa americana di fronte a un finale che già si preannuncia come davvero indimenticabile.