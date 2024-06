Immaculate: Benedetta Porcaroli racconta da Benevento il suo horror al fianco di Sydney Sweeney

News Cinema

Il primo horror per Benedetta Porcaroli che interpreta una suora in Immaculate atteso horror con protagonista e produttrice Sydney Sweeney, in sala l'11 luglio. Ne ha parlato a Benevento, ospite del BCT Festival.

Nientemeno che la vergine Maria, e ora una suora devota. È un periodo spirituale e mariano per Benedetta Porcaroli, almeno per le scelte dei ruoli, e per fortuna in film tutt’altro che banali o didascalicamente intesi. Ma è con il sorriso e un rilassato disincanto che l’attrice ha incontrato alcuni giornalisti a Benevento, dove è stata ospite del BCT Benevento Cinema e Televisione. Dopo l’attenzione, quantomeno critica, suscitata da Il vangelo secondo Maria di Paolo Zucca, ancora in qualche sala, l’attrice romana si è affacciata in una produzione internazionale con un ruolo di rilievo nell’horror Immaculate, prodotto e interpretato da una sempre più in ascesa Sydney Sweeney, in sala l’11 luglio per Adler Entertainment.

Il film, diretto da Michael Mohan, è ambientato in un convento sperduto nella campagna italiana. Cecilia (Sweeney) è una cattolica devota sopravvissuta dopo un rischio serio di annegamento, certa di essere stata riportata in vita da Dio per un motivo. Pensa di avere una missione sulla terra, tanto che diventa Suor Cecilia e accetta l'invito di Padre Sal Tedeschi (Álvaro Morte) e entra a far parte di un convento di clausura che assiste suore in fin di vita. La giovane sorella nota quasi subito dettagli inquietanti, facendo subito amicizia con Suor Gwen (Benedetta Porcaroli). Poco dopo il suo arrivo scopre di essere incinta. La gravidanza è inspiegabile, Suor Cecilia è vergine e non ha mai avuto contatti con nessun uomo. Da quel momento la giovane suora viene considerata la prossima Vergine Maria, ma ovviamente le cose inizieranno ad andare storte e virare verso una dinamica inquietante.

“Mi hanno dovuto chiamare dall’entourage di Sydney Sweeney, perché non avevo risposto a dei messaggi che lei mi aveva mandato ma non avevo letto”. Così Porcaroli spiega il suo coinvolgimento in Immaculate. “Un’esperienza bellissima, lei è molto carina e coinvolta anche come produttrice nel film. È uno di quei lavori fatti con amore, siamo coetanee e l’ho trovata davvero in gamba, attenta e precisa. La prima stagione di Euphoria è uscita su Netflix insieme a Baby, diciamo che eravamo nei radar, sapevamo una dell’altra. È stato il mio primo horror e ha richiesto un gran lavoro, tecnicamente è stato molto difficile, non credevo. Ma è un genere che richiede scene con tempi molto precisi. Come spettatrice preferisco horror non splatter, con elmementi soprannaturali, film come Shining o lo svedese Lasciami entrare”.

In un periodo non semplice per l’industria cinematografica nazionale, con molti progetti bloccati dal mancato via libera dei finanziamenti statali o il nuovo tax credit, Benedetta Porcroli ricorda come il proliferare delle piattaforme abbia “almeno dato più possibilità alla mia generazione di attrici e attori di lavorare, permettendoci di girare il mondo con le nostre produzioni, abbattendo barriere e distanze che di fatto sono inesistenti. Quando mi chiedono che differenza ci sia a girare in una produzione come Immaculate non posso che rispondere che il cinema è identico, cambia solo la lingua. Siamo sempre esseri umani al lavoro per girare un film o una serie. Poi ci sono alcuni falsi miti, o contraddizioni strane. Per esempio parlavo con un attore americano che si stupiva del fatto che facevamo delle prove, mentre lui in carriera non l’ha mai fatte”.

Il suo film del cuore è Barry Lyndon, e decide i progetti di pancia, “se mi prendono in un punto molto profondo, devo crederci e voglio diversificare il più possibile. Come spettatrice cerco di vivere l’esperienza sgombra, con la mente più pulita possibile. Guardo tutto, sono curiosa. Ultimamente ho visto una serie che ho trovato stupenda, scritta benissimo, che mi ha fatto molto riflettere, Baby Reindeer. Ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare a 16 anni sul set, senza studiare, imparando da attori bravissimi. Il mio primo film è stato Perfetti sconosciuti, ero la figlioccia di tutti e mi hanno accompagnato con consigli molto utili, giorno per giorno. Uno mi è rimasto particolarmente impresso, quello di rispettare il lavoro di tutti quelli che fanno un film, non pensare solo a sé stessi, un film è la somma di tanti sforzi personali in uno collettivo”.

foto BCT Christian Barbieri