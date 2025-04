IMAX, incassi record per gli schermi giganti nel primo trimestre 2025

News Cinema

Le proiezioni nel formato gigante IMAX hanno registrato un primo trimestre del 2025 da record, soprattutto grazie al mercato cinese, ma anche a un crescente interesse per questo tipo di esperienza cinematografica totalizzante.

L'IMAX si conferma una modalità di fruizione del cinema vincente: l'azienda che gestisce gli schermi giganti in giro per il mondo ha dichiarato numeri record per il primo trimestre del 2025, aiutati non poco dal fenomeno di animazione Ne Zha 2 in Cina, anche se il film non è l'unico responsabile del piccolo boom. Quando negli anni Cinquanta si diffuse la tv, il cinema rispose allargando lo sguardo e i formati, per dare qualcosa che a casa non potevi avere: l'IMAX è in grado in effetti di soppiantare anche il migliore impianto home theater casalingo e c'è un'espansione in atto, seppur non velocissima per questioni logistiche. Buon segno per chi si voglia ancora sul serio "perdere" in un film. Leggi anche IMAX e piattaforme streaming, Narnia un'eccezione che potrebbe confermare la regola, parola del CEO Rich Gelfond

IMAX, quasi 300 milioni di dollari già raccolti a inizio 2025