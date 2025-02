IMAX e piattaforme streaming, Narnia un'eccezione che potrebbe confermare la regola, parola del CEO Rich Gelfond

News Cinema

Greta Gerwig è riuscita a spingere Netflix verso una programmazione anche in IMAX del suo prossimo adattamento delle Cronache di Narnia, prima che approdi sulla piattaforma. Significa andare oltre i passaggi di rito in sala, giusto per partecipare ai premi. Il CEO IMAX spiega che l'accordo è stato infatti complesso... ma intrigante per il futuro.

Ormai è nero su bianco che il nuovo adattamento delle Cronache di Narnia per la regia di Greta Gerwig avrà non solo la sua brava distribuzione cinematografica, ma addirittura un'uscita in IMAX: un caso davvero particolare, considerando che il lungometraggio è targato Netflix, e che il colosso dello streaming, tallonato dalla regista, abbia trovato un accordo di questo tipo. Come ben sappiamo infatti le uscite al cinema dei film Netflix sono molto rapide, al di fuori della distribuzione regolare e "tecniche", create solo per iscrivere le opere ai premi cinematografici principali. Chiacchierando con Wall Streeters, il CEO IMAX Rich Gelfond ha fatto intendere che firmare il contratto non è stato affatto facile... Leggi anche Il nuovo Narnia in IMAX non è un precedente per Netflix, Ted Sarandos ribadisce che lo streaming rimane prioritario

IMAX e Netflix per Narnia: un'alleanza che si potrebbe ripetere, ma senza fretta

In questo periodo in cui il rilancio del cinema è delicatissimo, quando finalmente ci siamo lasciati il caos pandemico alle spalle, l'IMAX è una risorsa particolare, subilmando con la grandezza dello schermo e l'audio immersivo proprio l'esperienza in sala. Concettualmente è un modo di usufruire dell'audiovisivo lontanissimo dalle piattaforme streaming, ma il prossimo Narnia di Greta Gerwig ha compiuto il curioso miracolo di garantire una diffusione anche in quelle sale del film nel novembre 2026, prima che sia reso disponibile agli abbonati. La stranezza del sodalizio non è passata inosservata nemmemo a Rich Gelfond, capo di IMAX, che però ha messo a segno anche un accordo simile con Apple per F1, ai nastri di partenza questo 26 giugno. Narnia rientra in quei casi particolari da coltivare:

Ne ho parlato con Netflix e credo che in generale ne siano entusiasti quanto noi. Ma non è che abbiamo tutta questa fretta di bissare già domani. Credo che ci siano diversi fattori che si devono allineare per tutti. C'è voluto molto tempo per metter su quest'accordo. Naturalmente ci sono da tenere in conto diversi interessi e obiettivi. Dovevamo proprio costruire qualcosa che funzionasse per un sacco di gente: gli esercenti, Greta, Netflix, tanta gente. Le giuste finestre di uscita. La giusta durata. Se funziona, diventerà una tentazione per gli autori, IMAX e di certo pure per Netflix. È un grosso film per noi, perché mi pare ne stiano progettando una serie di otto. La cosa che l'IMAX fa meglio è lanciare franchise ed eventi, questo è il tipo di film che si presta parecchio a un'uscita IMAX.