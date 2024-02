Imaginary: ecco un nuovo trailer in italiano dell'horror Blumhouse con un orsacchiotto da brividi

News Cinema

Non si può mai stare tranquilli: dopo decenni di bambole inquietanti, possedute, maledette e assassine, adesso bisogna guardarsi pure dagli orsetti di peluche, tradizionalmente pupazzi che dovrebbero rassicurare, e non terrorizzare, bambini e adulti. Imaginary arriverà nei cinema italiani il 14 marzo. Ecco il nuovo trailer.

Se già Winnie the Pooh è stato oggetto di una (doppia) rivisitazione orrorifica, e lo stesso vale per i Banana Splits, non dovrebbe soprendere nemmeno il fatto che si possa stare tranquilli nemmeno nelle vicinanze di quell'oggetto che, tradizionalmente, era per i bambini e per gli adulti un simbolo di rassicurazione e tranquillità: l'orsetto di peluche.

Dopo il lavoro fatto da Seth MacFarlane in Ted, che però di spaventoso aveva solo il linguaggio, ecco che quelli della Blumhouse si sono messi d'impegno sulla questione, e il risultato dei loro sforzi si intitola Imaginary, film horror che debutterà nei cinema italiani il 14 marzo con Eagle Pictures e che racconta proprio di un orso di peluche che nasconde inquietanti segreti.

Questa la trama ufficiale del film:

Quando Jessica (DeWanda Wise) torna a vivere con la sua famiglia nella casa dove è cresciuta, la figliastra Alice (Pyper Braun) avventurandosi in cantina, trova un orsacchiotto di peluche di nome Teddy.

Fin da subito sviluppa un inquietante attaccamento con lui, dapprima in modo giocoso e poi sempre più sinistro. Quando il comportamento di Alice diventa sempre più preoccupante, Jessica si rende conto che il tenero Teddy è molto più dell'orso di peluche che lei credeva.