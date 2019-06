The Banana Splits Movie: ecco il trailer del film tra horror e commedia basato sul leggedario show televisivo degli anni 60

Ve lo avevamo anticipato qualche tempo fa, e ora è arrivato il trailer di un film che, per molti di voi, promette di essere scioccante e traumatico.

Vabbè, ora non esageriamo.

Il trailer, comunque, è quello di The Banana Splits Movie, il film prodotto da Warner Bros Home Entertainment e dal canale via cavo SYFY che riporta alla ribalta gli psichedelici Banana Splits. Ve li ricordate? Erano Swingo, Bingo, Drooper e Snorky, animali antropomorfi e musicisti (rispettivamente cane, gorilla, leone e elefante) che conducevano lo show omonimo di Hanna & Barbera che negli Stati Uniti venne trasmesso tra il 1968 e il 1970, e che sulle tv private italiane arrivò nella seconda metà degli anni Settanta.

Facevamo bene, annunciando il progetto, a ricordare come i buffi Banana Splits avevavo qualcosa di vagamente inquietante agli occhi di un bambino, perché il trailer di The Banana Splits Movie ci conferma che l'elemento horror di questo film che è però anche un po' commedia nasce proprio dai quattro pupazzoni giganti, che si arrabbiano quando scoprono che qualcuno vuole cancellare il loro programma facendo una strage nel corso della registrazione di una puntata:





The Banana Splits Movie stato scritto da Jed Elinoff & Scott Thomas e diretto da Danishka Esterhazy.

Nel cast ci sono Dani Kind, Finlay Wojtak-Hissong, Romeo Carere, Steve Lind e Sara Canning, e il film sta per debuttare in home video e via cavo negli States.

La trama è quella che vede un ragazzino di nome Harley, suo fratello Austin, la mamma Beth e il padre Mitch prendono parte a una registrazione dello show dei Banana Split, per festeggiare il compleanno di Harley. Ma quella che doveva essere una giornata di festa, e di routine lavorativa per Rebecca, una delle produttrici dello show, si tramuta improvvisamente in un incubo a occhi aperti. Il perché lo abbiamo appena scoperto.

E ora cantate tutti insieme: "La la la, lallala la..."