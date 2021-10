Il Willy Wonka di Timothée Chalamet in un video rubato sul set

News Cinema

Dopo la foto ufficiale, Timothée Chalamet si intravede ancora come Willy Wonka nella copertura non ufficiale che un fan inglese sta realizzando su Twitter! Lo fermeranno prima o poi?

Mentre la rete a partire dalla prima foto ufficiale sta già soppesando il futuro Willy Wonka di Timothée Chalamet, impegnato sul set del musical di Paul King tratto dal romanzo di Roald Dahl "La fabbrica di cioccolato", un fan inglese si sta scatenando online, rubando a distanza video sul set per il bene del Twitter tutto. Uno dei suoi ultimi romantici "furti" è un video di 30 secondi dove Chalamet è in cima a una struttura in movimento e si ascolta uno stralcio di numero musicale: "Now it’s time to show the world my recipe, I’ve got 12 silver sovereigns in my pocket / And a hat full of dreams." ("Ora è il momento di mostrare al mondo la mia ricetta, ho dodici sterline in tasca e un cappello pieno di sogni!").

Il fan in questione si chiama Art Doherty e abita a Lyme Regis, dove in questi giorni si sta girando una parte del lungometraggio: grazie ai post, il suo account ormai è a 100.000 visualizzazioni, e come ha raccontato a Vulture teme ormai che la Warner Bros glielo possa far chiudere in qualsiasi momento. Chissà, probabilmente alla major conviene più far finta di nulla: questo tipo di pubblicità virale magari in altre circostanze andrebbe pagata...

Wonka, il prequel che ci racconterà come Willy divenne proprietario della fantomatica fabbrica di cioccolato, uscirà in sala nel marzo 2023, e nel cast vede anche Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson e Simon Farnaby, autore anche del copione insieme a King. Le canzoni originali sono di Neil Hannon. Leggi anche Wonka: Timothée Chalamet condivide la prima foto in abito di scena!

theydies and gentlethems, without further ado, the main event… THEE timothée chalamet on my doorstep recording a musical number for wonka ! and i am living ! timmy nation rise !!! pic.twitter.com/LswcIBSca9 — art (@_ARTSARTSARTS) October 12, 2021