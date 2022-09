Il vestito dell'Imperatrice: Il lato oscuro della Principessa Sissi nel trailer del film

News Cinema

Esce il 7 dicembre Il vestito dell'Imperatrice, che ci mostra una Principessa Sissi ormai Imperatrice e abbastanza alla deriva. Del film, interpretato da una magnifica Vicky Krieps, è arrivato il trailer.

Per molti la Principessa Sissi si confonde con l'attrice Romy Schneider, che l'ha interpretata in un celeberrimo film del 1955 intitolato La principessa Sissi a cui fecero seguito Sissi - La giovane imperatrice (1956) e Sissi - Il destino di un'imperatrice (1957). Se questa trilogia cinematografica ci restituiva un personaggio fiabesco più che realistico, c'è un film che svela invece il lato oscuro di Elisabetta di Baviera.

Presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard, Il vestito dell'Imperatrice è diretto dalla regista austriaca Marie Kreutzer. L'attrice protagonista è Vicky Krieps, che abbiamo visto in Old e soprattutto ne Il filo nascosto, e che proprio a Cannes ha vinto il premio per la migliore interpretazione. Per essere una Sissi credibile, la Krieps ha dovuto imparare ad andare a cavallo, mentre la Kreutzer ha studiato la storia. Nonostante questo si è presa qualche licenza poetica, che ha fatto storcere il naso ai fan della bella e malinconica consorte di Francesco Giuseppe d'Austria.

La trama de Il vestito dell'Imperatrice

E parliamo della trama de Il vestito dell'Imperatrice, che poi è il film che rappresenterà l'Austria nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. Come dicevamo in apertura, la Sissi che vedremo non è una donna felice e soddisfatta ma una sovrana che lotta con i disturbi alimentari, la depressione e perfino la dipendenza da eroina, anche se il suo maggior cruccio è l'età, che lei combatte cercando di stringere, fin quasi a non respirare, il suo vecchio corsetto (di qui il titolo originale Corsage, che significa appunto corsetto). Ecco cosa c'è scritto nella sinossi ufficiale de Il vestito dell'Imperatrice:

L'Imperatrice Elisabetta d'Austria è rinomata per la sua bellezza e i suoi abiti alla moda. Ma nel 1877 la donna festeggia il suo quarantesimo compleanno e deve combattere per non guastare la propria immagine pubblica. Con un futuro di soli di doveri cerimoniali di fronte, Sissi si ribella proprio contro la sua immagine pubblica e si inventa un piano per proteggere la sua eredità.

Il trailer de Il vestito dell'Imperatrice

Ed ecco il trailer de Il vestito dell'Imperatrice, che uscirà nelle nostre sale il 7 dicembre con BIM Distribuzione.