Il treno dei bambini da oggi su Netflix: ecco i primi 5 minuti del film

Debutta oggi in streaming sulla piattaforma il film che Cristina Comencini ha tratto dal romanzo omonimo di Viola Ardone e che ha presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Da oggi martedì 5 dicembre è possibile vedere in streaming su Netflix Il treno dei bambini, il film diretto da Cristina Comencini, e presentato in anteprima alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, che la regista ha tratto dall'omonimo best seller di Viola Ardone.

Il romanzo della scrittrice napoletana è stato adattato da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Camille Dugay e dalla stessa Comencini, in un film che racconta la generosità dell’Italia del dopoguerra attraverso un viaggio attraverso la miseria visto dagli occhi di un bambino diviso tra due madri.

Questa la trama completa:

1946. Amerigo ha otto anni e non si è mai allontanato da Napoli e da sua madre Antonietta. Il suo mondo, fatto di strada e povertà, però sta per cambiare. A bordo di uno dei “treni della felicità” passerà l’inverno al nord, dove una giovane donna, Derna, lo accoglierà e si prenderà cura di lui. Accanto a lei Amerigo acquista una consapevolezza che lo porta ad una scelta dolorosa che cambierà per sempre la sua vita. Gli serviranno molti anni per scoprire la verità: chi ti ama non ti trattiene, ma ti lascia andare. Dal bestseller di Viola Ardone un film epico e struggente. Un viaggio attraverso la miseria, ma anche la generosità dell’Italia del dopoguerra, vista dagli occhi di un bambino diviso tra due madri.

Nel ruolo delle due donne, chiamate Derna e Antonietta, ci sono rispettivamente Barbara Ronchi e Serena Rossi; Christian Cervone è il piccolo Amerigo mentre a completare il cast ci sono Francesco Di Leva, Antonia Truppo, Monica Nappo e Dora Romano, con anche la partecipazione di Stefano Accorsi nei panni dell'Amerigo adulto.

Per sapere di più su questo potete leggere la nostra recensione del film scritta da Mauro Donzelli, mentre per capire un po' di che cosa si tratta, qui di seguito vi presentiamo il video che contiene i primi cinque minuti di Il treno dei bambini e il trailer ufficiale del film.

Il treno dei bambini: i primi cinque minuti del film

Il treno dei bambini: il trailer ufficiale