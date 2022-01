Il trailer del tech thriller Kimi: il nuovo film di Steven Soderbegh con un assistente vocale che registra un omicidio

News Cinema

Zoë Kravitz è la protagonista del thriller Kimi firmato dal prolifico regista Steven Soderbergh di cui è appena stato diffuso il primo trailer.

I cosiddetti assistenti vocali o virtuali ci ascoltano? Bè, la risposta non può che essere sì, altrimenti come potrebbero reagire quando li chiamiamo? I vari dispositivi che integrano Siri, Alexa o Google si attivano con le rispettive "wake words", le parole di risveglio, quando le riconoscono pronunciate dal loro proprietario. Non è un segreto dunque che registrino anche le nostre voci e che ci siano delle persone ad ascoltare le conversazioni con l'unico fine di migliorare il servizio, perché quelle parole di risveglio possono essere erroneamente rilevate dal dispositivo in frasi comuni. O comunque, nell'ambito del miglioramento, il modo in cui poniamo domande a questi assistenti vocali deve costantemente essere affinato da chi lavora a quella tecnologia per poter rendere il servizio sempre più impeccabile. I nostri dati personali sono protetti perché chi ascolta vede un codice di riferimento, non nomi e cognomi, e in ogni caso nelle opzioni per la privacy si può scegliere di "non aiutare a migliorare il servizio", come accade per qualunque aggeggio tecnologico connesso a internet che usiamo.

In questo contesto si inserisce la storia di Kimi, il nuovo thriller diretto dal prolifico regista Steven Soderbergh e scritto nientemeno che da David Koepp, lo sceneggiatore di, tra gli altri, Jurassic Park (1993), Mission: Impossible (1996) Spider-Man (2002) e Angeli e demoni (2009). L'attrice Zoë Kravitz che vedremo presto nel costume di Catwoman in The Batman, interpreta la ragazza protagonista del film in cui Kimi è il nome di un fittizio assistente vocale. Il suo personaggio lavora per la società informatica dietro al dispositivo e nella casa di una delle registrazioni che ha ascoltato, è sicura che si sia consumato un crimine. Quando riporta la sua convinzione ai suoi datori di lavoro, entra in una spirale di eventi che non si sarebbe aspettata. La ragazza costretta a fuggire per salvarsi la pelle, ma deve fare i conti con l'agorafobia che l'affligge e con cui combatte da tempo.

Qui sotto il trailer di Kimi che uscirà in streaming negli Stati Uniti su HBOMax il 10 febbraio (ancora non si conoscono disponibilità e modalità di visione nel nostro paese).