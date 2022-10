Il Talento di Mr. Crocodile, sul tetto del mondo in una clip in anteprima esclusiva!

News Cinema

Si avvicina l'uscita del film per famiglie Il Talento di Mr. Crocodile, un coccodrillo canterino che si esibisce in questa clip in italiano, con la voce di Luigi Strangis. Appuntamento solo al cinema il 27 ottobre!

Il 27 ottobre sarà solo al cinema Il talento di Mr. Crocodile, un divertente film per famiglie di genere musical: per darvi un assaggio di questa curiosa esperienza che ha come protagonista un coccodrillo canterino (che si esprime solo così!), vi mostriamo questa clip in italiano... "sul tetto del mondo"! La voce italiana del protagonista appartiene a Luigi Strangis, cantante vincitore della scorsa edizione del talent Amici.



Il Talento di Mr. Crocodile: Una Clip in Anteprima Esclusiva - HD

Il talento di Mr. Crocodile, la trama del musical per famiglie