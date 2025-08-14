Il sequel di World War Z e tutte le priorità anunciate da Paramount Skydance, da Star Trek alle Tartarughe Ninja

News Cinema

Dopo la fusione tra Paramount e Skydance i nuovi dirigenti stilano una lista delle priorità, su cui svetta il sequel a lungo atteso di World War Z con Brad Pitt, rilanciato dal successo di F1. Ma anche Star Trek è in cima alla lista.

Recentemente si è effettuata la fusione, da 8 miliardi di dollari, tra la storica casa di produzione Paramount e Skydance e come sempre accade ad ogni cambio di dirigenza, questo ha rimesso le cose in discussione, riportando alcuni progetti in primo piano e accantonandone altri. Quello che sta venendo fuori ci sembra degno di nota, a partire dal progetto di un sequel del grande successo del 2013 World War Z, tratto dal romanzo di Max Brooks e interpretato da Brad Pitt. E poi ci sono Star Trek, le Tartarughe Ninja, e altri titoli di cui si è discusso. Vediamo che sta accadendo nei progetti della neonata società.

Il sequel di World War Z finalmente si farà?

David Ellison, il produttore che supervisiona la direzione della compagnia, ha delineato le nuove priorità: lanciare 15 film all'anno inizialmente per poi aumentare a 20, capitalizzare sui franchise di punta e su nuove promettenti produzioni originali. I titoli di punta di cui si è parlato sono il nuovo film di Star Trek, Top Gun 3, il sequel di World War Z ma anche il futuro delle Tartarughe Ninja. Parlando del sequel dello zombi movie con Brad Pitt, che nel 2013 incassò oltre 540 milioni di dollari a livello globale, ricordiamo che il primo tentativo di dargli un sequel risale al 2017 ma non si è mai concretizzato. Nel 2015 avrebbe dovuto dirigerlo il regista spagnolo J. A. Bayona, su sceneggiatura di Steven Knight e nel 2019 si era parlato di David Fincher per la regia. Il rinnovato interesse di Paramount Skydance per il sequel nasce dal successo di F1, l'ultimo film con Brad Pitt, che ha dimostrato senza tema di smentita quanto l'attore sia ancora appetibile al box office. In più, Ellison è stato produttore esecutivo dell'originale per cui è logico il suo concreto interesse per un sequel.

Star Trek e gli altri progetti prioritari

E torniamo a parlare di Star Trek, che manca dal grande schermo (anche se prolifica sul piccolo) dal 2016 e di cui i fan attendono pazientemente il ritorno. Adesso il film torna a essere una priorità assoluta per la nuova società, che con la parte Skydance ha prodotto Star Trek: Into Darkness e Star Trek: Beyond. In fase di sviluppo da tempo immemorabile è un sequel di quest'ultimo film, prematuramente annunciato più volte. Si sa che J.J. Abrams lo produrrà e la sceneggiatura risulta scritta da Steve Yockey. C'è però da vedere se dopo tutto questo tempo si riuscirà a riunire il cast originale. Simon Pegg recentemente ha espresso la sua speranza che il film venga finalmente fatto. In ballo c'è anche un altro progetto legato al marchio, un prequel che racconta le origini della federazione, con un cast interamente nuovo, scritto da Seth Grahame-Smith e prodotto da J.J. Abrams e >strong>Simon Kinberg.

Tra i film confermati, come dicevamo, ci sono Top Gun 3, che ha priorità assoluta dopo il successo del suo predecessore, i Transformers, su cui ci sono ben tre sceneggiature in fase di valutazione (Michael Bay potrebbe tornare a dirigere un film del franchise) e Teenage Mutant Ninja Turtles. In questo caso i progetti sono due, il sequel di Tartarughe Ninja: Caos mutante e il live action Tartarughe Ninja: L'ultimo Ronin, ma è previsto anche un crossover dei personaggi con G.I. Joe. Per l'horror sono in listino A Quiet Place 3 (uscita prevista il 9 luglio 2027), Smile 3 e Scream 7 (27 febbraio 2026). Tra i progetti originali c'è già il via libera per High Side, diretto da James Mangold e con Timothée Chalamet. Aspettiamo dunque di sapere a breve se il nuovo corso annunciato da Paramount Skydance darà i risultati sperati.