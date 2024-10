Il Robot Selvaggio e Alperia: l'incontro tra tecnologia e sostenibilità

News Cinema

In occasione dell'uscita al cinema del Robot selvaggio il 10 ottobre, Alperia, uno dei principali produttori di energie rinnovabili in Italia, sponsorizza la tenera storia DreamWorks Animation con un concorso, abbracciando i valori della storia.

Dal 10 ottobre la DreamWorks Animation porta nei cinema italiani Il Robot Selvaggio, adattamento cinematografico del libro illustrato "Il robot selvatico" di Peter Brown, pronto a conquistare il cuore di tutti nel suo adattamento animato firmato dal veterano Chris Sanders. Alperia, uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile a livello nazionale e fornitore di servizi energetici green, lancia un concorso rivolto a tutti in nuovi utenti luce. Perché questa scelta? Per una visione comune degli stessi valori.



Il Robot Selvaggio: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film d'animazione - HD

Il robot selvaggio al cinema vi porta in Val Gardena insieme a Roz e Alperia

In occasione dell’arrivo nelle sale di Il Robot Selvaggio della DreamWorks Animation, Alperia coinvolge tutti i nuovi utenti luce, mettendo in palio gadget del film e biglietti per andare al cinema a vederlo, nonché tre soggiorni presso il prestigioso Mountain Hotel Piz Seteur a Selva di Val Gardena, per abbracciare la natura incontaminata dell’Alto Adige e vivere in famiglia infinite avventure. Un premio coerente con il messaggio di sostenibilità e attenzione all’ambiente di cui il film si fa portatore.

Protagonista del Robot Selvaggio è infatti l'unità ROZZUM 7134, abbreviato "Roz", una robot che in seguito a un incidente finisce su un'isola disabitata... almeno da esseri umani. Capisce infatti che è circondata da animali: costruire relazioni con loro e adattarsi all'ambiente che la circonda sarà fondamentale. Le sue capacità saranno notate da una volpe di nome Fink, che inzialmente si servirà delle sue straordinarie capacità, ma poi capirà quanto Roz possa essere importante per l'isola... e soprattutto per un'ochetta orfana, di cui Roz si prende cura, trovando uno scopo e una nuova programmazione. La storia esplora cosa significhi essere vivi e connessi a tutti gli esseri viventi, per scoprire sé stessi, ma allo stesso tempo è un'analisi di un ottimale legame tra tecnologia e natura. Perché nessuna programmazione è irreversibile... e decidiamo noi come "programmarci".

Dopo aver firmato in passato opere amatissime come Lilo & Stitch, Dragon Trainer e I Croods, la sensibilità del regista Chris Sanders qui sboccia in un racconto dalle affascinanti animazioni e dalle simpaticissime caratterizzazioni.

Il concorso è aperto a tutti i nuovi clienti Alperia che attiveranno, durante il periodo promozionale, un nuovo contratto di fornitura domestico per la luce 100% green. Partecipare è semplicissimo: sarà sufficiente registrarsi sul sito vinci.alperia.eu con i propri dati e... incrociare le dita!

Scopri la tua vera natura, scegli gas e luce 100% green con Alperia e Il Robot Selvaggio, dal 10 ottobre al cinema. Leggi anche Il robot selvaggio, la recensione dell'incontro tra tecnologia e natura secondo Chris Sanders e la DreamWorks Animation