Il ritorno al cinema di 01: Intervista video a Paolo Del Brocco e Luigi Lonigro che ci raccontano i mesi che verranno

La società di distribuzione di Rai Cinema, la 01, presenterà venti titoli nei prossimi mesi, con una miscela di generi e autori, molti italiani e alcuni stranieri, ce ne parlano di vertici dell’azienda.

Venti titoli per i prossimi mesi, all’insegna del ritorno al cinema. 01 distribution ha presentato il suo listino 2020, con qualche excursus nel 2021, fra cui Tre piani di Nanni Moretti, ormai ufficialmente spostato all’anno prossimo.

Un catalogo di film molto vari, in cui si alternano commedia e thriller, horror e il grande cinema d’autore. Non solo, saranno delle feste di fine anno particolarmente interessanti, con due uscite molto attese come Freaks Out il 24 dicembre, di Gabriele Mainetti, l’autore di Lo chiamavano Jeeg Robot, e Diabolik dei fratelli Manetti, previsto in sala per l’ultimo dell’anno.

Ci parlano in questa intervista video di cosa è successo in questi mesi di chiusura dei cinema e della voglia di ripartenza, Paolo Del Brocco, Amministratore delegato di Rai Cinema e Luigi Lonigro, direttore di 01 distribution





