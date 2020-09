Il Rito delle Streghe: ecco il trailer e il poster italiano del remake di Giovani streghe

News Cinema

Uscirà nei cinema italiani il 29 ottobre il remake Blumhouse di Giovani streghe, Il rito delle streghe, di cui è stato diffuso il trailer e il poster.

Tremate tremate, le streghe son tornate, recitava un vecchio slogan femminista. Nel 1996 arrivò al cinema Giovani streghe, interpretato tra gli altri da Neve Campbell e Robin Tunney e diventato un cult movie, in America, tra gli adolescenti. La Blumhouse ne ha prodotto per la Sony una nuova versione aggiornata, intitolata Il Rito delle Streghe, di cui è appena uscito il primo trailer italiano.

In Italia il film diretto dall'attrice e regista Zoe Lister Jones uscirà solo al cinema il 29 ottobre, giusto per Halloween.

La storia vede una ragazzina arrivare in una nuova città con la madre (Michelle Monaghan) che va a viverci col compagno (David Duchovny). La vita non è facile per la giovane liceale, finché non trova tre ragazze che si dilettano di magia e che la introducono nella loro congrega. Ma si sa che se noi prendiamo con leggerezza certi poteri, questi possono iniziare a fare dei brutti scherzi.

Le giovani streghe sono Cailee Spaeny, Lovie Simone, Zoey Luna e Gideon Adlon.